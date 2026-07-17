Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, yüksek rislik hastaya uyguladığı operasyonla bir ilke imza attı. 68 yaşındaki Raziye Çelik, ileri derecedeki aort kapak darlığı nedeniyle uygulanan Transkateter Aort Kapak İmplantasyonu (TAVI) yöntemiyle yeniden sağlığına kavuştu.

Operasyon Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehdi Zoghi'nin öncülüğünde, Doç. Dr. Emre Demir, Doç. Dr. Bekir Serhat Yıldız, Dr. Yaprak Tepeli ve Ankara'dan sürece destek veren Prof. Dr. Engin Bozkurt'un yanı sıra anestezi, hemşirelik ve kateter laboratuvarı ekiplerinin ortak çalışmasıyla gerçekleştirildi.

Daha önce literatürde 2 kez görülmüştü

Prof. Dr. Mehdi Zoghi, hastanın daha önce geçirdiği ağır ameliyatlar geçirmiş olması operasyonu çok zorlaştırdığını belirterek "Ege Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı olarak büyük bir başarıya imza attık. Değerli meslektaşlarım Doç. Dr. Emre Demir ve Doç. Dr. Bekir Serhat ile birlikte, tıp literatüründe nadir görülen bir vakayı başarıyla sonuçlandırdık. Kliniğimizde kalp ameliyatları rutin olarak devam etse de aort kapak cerrahisi konusunda son yıllarda dünyada ve ülkemizde önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Bu son vakamızın oldukça özel bir durumu vardı; Türkiye için bir ilk olduğunu söyleyebiliriz. Literatürü incelediğimizde, daha önce üç kez kapak ameliyatı geçirmiş bir hastanın aort kapağındaki daralmaya girişimsel yöntemle müdahale edilmesi dünyada sadece iki kez kaydedilmişti. Biz, bu yöntemle tedavi edilen dünya genelindeki üçüncü vaka olduk. Bu açıdan operasyonumuz büyük bir önem taşımaktadır. Bu başarıyı tam bir ekip ruhuyla elde ettik. Ege Üniversitesi yönetiminin sağladığı destek ve meslektaşlarımın özverili katkılarıyla süreci sorunsuz tamamladık" dedi.

Operasyonu gerçekleştiren ekipte yer alan Doç. Dr. Emre Demir ise operasyonun titizlikle ve büyük dikkatle yapıldığının altını çizip sonuçtan hem hastanın hem de kendilerinin oldukça mutlu olduklarını iletti.

"Bireysel bir başarı değil"

Operasyonun başarısına dikkat çeken Doç. Dr. Bekir Serhat "Bu süreçte Ankara’dan gelerek bizlere destek olan Prof. Dr. Engin Bozkurt hocamızın da büyük katkıları oldu. Bu, bireysel bir başarı değil, zorlu bir ekip çalışmasının ürünüdür. Bizlere her türlü desteği veren idaremize, ana bilim dalımıza ve tüm öğretim üyelerimize teşekkür ederiz" dedi.

"Şu an durumum çok iyi"

Operasyonun ardından sağlığına kavuşan Raziye Çelik ise operasyondan sonra kendisinin çok iyi hissettiğini dile getirerek "Daha önce üç kez açık kalp ameliyatı geçirmiştim, bu dördüncü operasyonum oldu. Önceki ameliyatlarda iki farklı kapağa müdahale edildiği için yeniden ameliyat olmam oldukça riskli görülüyordu. Ancak Emre Hoca’nın değerlendirmeleri sonucunda aort kapağımdaki ciddi daralma tespit edildi. Tekrar bir açık ameliyata gerek kalmadan, kasıktan girilerek yerleştirilen bir stent sayesinde kapak genişletildi. Şu an nefesim açıldı ve durumum çok iyi. Emre Hocam başta olmak üzere tüm doktorlarıma teşekkür ediyorum. Doktorlarımdan, hemşirelerimden ve hastaneden çok memnun kaldım" diye konuştu.