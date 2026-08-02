Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde yaşayan 58 yaşındaki Mazlum Aydınlar, 18 yıl önce kız kardeşinin bağışladığı böbrekle yeniden sağlığına kavuştu. İzmir’de ameliyat edilen iki çocuk babası Aydınlar, bugün Akçapınar köyünde sebze yetiştirip hayvancılık yaparak yaşamını sürdürüyor. Diyaliz günleri geride kaldı. Aydınlar, 18 yıldır sağlıkla toprağı işliyor.

Böbrek nakliyle değişen hayat

Aydınlar’ın böbrek rahatsızlığı 2008 yılında kronik seviyeye ulaştı. İzmir Bozyaka Hastanesi’nde yapılan tetkiklerin ardından kız kardeşi Nural Şener verici oldu. Başarıyla tamamlanan nakil operasyonu sonrası Aydınlar, köyüne dönerek toprakla uğraşmaya başladı. Hobi olarak başladığı bahçe işlerini büyüttü.

Çemişgezek’teki evinin bahçesinde çeşitli sebzeler yetiştiren Aydınlar, tavuk besleyerek doğal üretim yapıyor. İyileşme sürecinde en büyük desteği eşi Yasemin Aydınlar ve kız kardeşinden gördüğünü ifade eden Aydınlar, fiziksel ve ruhsal sağlığını toprakla uğraşmaya borçlu olduğunu belirtiyor.

"Organ bağışı bırakılacak en büyük miras"

Tedavi sürecinin ardından geçen 18 yılı sorunsuz atlattığını söyleyen Aydınlar, organ nakli bekleyen hastaların durumuna dikkat çekiyor. Diyaliz hastalarının yaşadığı zorlukları bizzat deneyimlediğini belirten Aydınlar, şöyle konuştu:

"Kız kardeşim bana organını vererek hayatımı kurtardı, bana adeta ikinci kez annelik yaptı. Eşim de bu süreçte her zaman yanımdaydı. Nakilden sonra sağlığıma yeniden kavuştum ve köyümde üretmeye başladım. Organ bağışı bir insanın geride bırakabileceği en büyük mirastır. Bugün diyaliz cihazına bağlı yaşayan binlerce hasta var. İmkânım olsa ben de hiç düşünmeden bağışçı olurdum. Herkesi bu konuda duyarlı olmaya çağırıyorum."