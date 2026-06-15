Son Mühür/ Osman Günden- Sığacık’ta marina kapasitesinin artırılması için planlar, geçtiğimiz Pazar günü Sığacık Balıkçı Barınağı’nda yapılan basın açıklamasıyla protesto edildi.

Bölge sakinleri, sivil toplum örgütleri ve meslek odalarının büyük katılım gösterdiği buluşmada, projenin bölgenin doğal dengesine verebileceği zararlar ele alındı.

"Bu bölgenin tek ihtiyacı marina mı?"

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, etkinlikteki konuşmasında meselenin yalanızca teknik bir kapasite artışıyla sınırlı kalmadığını, bizzat bölgenin yaşam tarzını hedef aldığını savundu.

Yetişkin, "Burası sadece teknelerin bağlandığı bir yer değil; balıkçımızın rızkı, üretici kadınlarımızın emeği, turizmcinin kazancı ve en önemlisi çocuklarımızın geleceğidir.

Bu ülkenin marinaya ihtiyacı olabilir. Bunu inkar etmiyoruz. Ancak soruyoruz; bu bölgenin tek ihtiyacı marina mı?

Dünya şampiyonu yelkenciler yetiştiren bu körfezin, balıkçılık yapan insanların, üretici kadınların, turizm emekçilerinin ve milyonlarca ziyaretçinin ihtiyaçları yok mu?" ifadelerini kullandı.

"Mega yat uğruna riske atamayız"

Başkan Yetişkin, projenin ekonomik ve sosyal etkilerinin dışında güvenlik boyutuna da dikkat çekti. Özellikle 30 Ekim 2020 depreminde meydana gelen tsunami faciasını hatırlatan Yetişkin,

"Sokaklarımızı su bastı, insanlarımızı kaybettik, esnafımız büyük zarar gördü. Bugün hal kentimizin birçok noktasında tsunami toplanma alanları bulunuyor. Çünkü bu risk gerçektir.

Uzman raporları marina genişlemesinin olası bir tsunami durumunda dalga etkisini artırabileceğini ortaya koyuyor. Milyonların kullandığı bir kıyıyı birkaç yüz mega yat uğruna riske atamayız." diye konuştu.