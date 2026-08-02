Yaşar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencileri, dijital ağlara yönelik siber saldırıları anında tespit edip engelleyen yapay zeka destekli yerli yazılım geliştirdi. "INTSEC" adı verilen proje, TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında resmi onay alarak fonlanmaya hak kazandı. Saldırılar artık gerçekleştiği an durdurulacak. Geliştirilen sistem zaman kaybettirmiyor.

Klasik güvenlik duvarlarının ötesine geçiyor

Mühendislik Fakültesi son sınıf öğrencileri Ahmet Berk Öz, Semih Cengiz Öksüzoğlu, Semih İkbal ve Veysel Kan’ın imzasını taşıyan proje, Dr. Öğr. Üyesi Mete Eminağaoğlu danışmanlığında tamamlandı. INTSEC, geleneksel siber güvenlik duvarlarının aksine tehditleri gerçekleştiği saniyede yakalıyor. Sistem, kural ezberlemek yerine küresel veri setleriyle kendi kendini eğitiyor.

Değişen saldırı senaryolarına hızlıca adapte olan yapay zeka, karmaşık ağ hareketlerini anlık analiz ediyor. Bu sayede sistem yöneticileri, kurumsal ağlara yönelik tehditleri canlı olarak izleyip müdahale edebiliyor.

Düşük maliyetle yüksek koruma sağlayacak

Proje sadece güvenlik odaklı değil, aynı zamanda ekonomik bir prototip sunuyor. Yerel ağ simülasyon ortamıyla düşük maliyetli donanımlar üzerinde çalışan sistem; şirket altyapılarına, siber güvenlik laboratuvarlarına ve eğitim kurumlarına kolayca entegre edilebilir bir yapı taşıyor.

Genç mühendisler, geliştirdikleri yerli yazılımla dışa bağımlılığı azaltmayı hedefliyor.

