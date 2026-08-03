İzmir Şehir Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Meltem Türkmen ile Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Emrah Utku Kabataş, özellikle yaz aylarındaki güneşin cilt ve göz hassasiyeti oluşturabileceğini söyledi.

"Güneş kremi sadece yazın kullanılmamalı"

Doç. Dr. Meltem Türkmen güneş ışınlarının deri kanseri ve cilt yaşlanmasına yol açabileceğini belirterek bu sebeple bütün yıl boyunca güneş kremi kullanımına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Etkili koruma için geniş spektrumlu (UVA ve UVB) ürünlerin tercih edilmesi gerektiğini belirterek,

"UVA ışınları derinin derin tabakalarına ulaşarak kırışıklık, lekelenme ve cilt yaşlanmasına neden olabiliyor. Hem UVA hem de UVB ışınları ise ilerleyen dönemlerde deri kanseri gelişimi açısından önemli risk faktörleri arasında yer alıyor. Bu nedenle güneşten korunmak yalnızca estetik bir tercih değil, sağlığımızı koruyan önemli bir alışkanlık olmalı" diye konuştu.

Çocuklar için uyarı

Tercih edilen güneş kremlerinin geniş spektrumlu ürünler olması gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Türkmen koruyucu kıyafetlerin de önemli olduğunu belirterek "Yapılan çalışmalar, birçok kişinin güneş koruyucuyu önerilen miktarın çok altında kullandığını gösteriyor. Bu da ürünün üzerinde yazan koruma seviyesine ulaşılmasını engelliyor. Yüz ve boyun bölgesi için en az 2 parmak şeklinde güneş koruyucu kullanılmalı ve tüm bölgeye eşit şekilde uygulanmalı" ifadelerini kullandı.

Gün içinde yenilenmeli

Güneş koruyucuların sürekli yenilenmesi gerektiğini söyleyerek “Sabah sürülen güneş koruyucunun tüm gün etkili olduğunu düşünmemek gerekiyor. Yaklaşık iki saat sonra koruyuculuğu azalıyor. Özellikle yüz yıkandıktan, denize girildikten veya havluyla kurulandıktan sonra mutlaka yeniden uygulanmalı. SPF değeri ne kadar yüksek olursa olsun, düzenli yenilenmediği sürece istenen koruma sağlanamaz.

En pahalı güneş koruyucu değil, doğru kullanılan güneş koruyucu etkindir"Çocukluk döneminde ne kadar fazla güneş ışınına maruz kalınırsa ilerleyen yaşlarda deri kanseri gelişme riski de o kadar artıyor. Bu nedenle çocuklara 6 aydan itibaren güneş koruyucu kullanma alışkanlığı kazandırılmalı. Aynı zamanda her yaş grubunun kendi cilt tipine ve yaşına uygun güneş koruyucuyu, doktor ve eczacı önerisi doğrultusunda seçerek düzenli kullanması gerekiyor" dedi.

“Korumasız gözlükler risk oluşturuyor”

Göz Hastalıkları uzmanı Dr. Emrah Utku Kabataş, güneş gözlüğünün bir sağlık ürünü olduğunu belirterek "Özellikle uzun süre güneş altında kalanlar, açık tenli ve açık göz rengine sahip kişiler, katarakt ameliyatı geçiren hastalar ile çocuklar güneş ışınlarına karşı daha duyarlıdır. Nasıl cildimizi güneş kremiyle koruyorsak, gözlerimizi de uygun güneş gözlüğüyle korumamız gerekiyor. Güneş kremi ve gözlük aksesuar değil, sağlık ihtiyacı.

Güneş ışınları katarakt, retina hasarı, yaşa bağlı sarı nokta hastalığı riskinin artması, halk arasında 'kuş kanadı' ya da 'göze et yürümesi' olarak bilinen pterjiyum ve göz kapağı cilt kanserlerinin gelişiminde etkili risk faktörlerinden biridir. Bu hastalıkların tek nedeni ultraviyole değildir ancak uzun süreli maruziyet önemli etkenlerden biridir.

Koyu renkli camlar tek başına koruma sağlamaz. Hatta ultraviyole koruması olmayan koyu renkli gözlükler göz bebeğinin büyümesine neden olduğu için zararlı ışınların göze daha fazla ulaşmasına yol açabilir. Bu nedenle korumasız koyu gözlükler daha büyük risk oluşturabilir” ifadelerini kullandı.

“Fiyat önemli değil”

Vatandaşları piyasada satılan sahte güneş kremleri için uyarıda bulunan Dr. Emrah Utku Kabataş "Güneş gözlüğü alırken markasından ya da fiyatından çok ultraviyole koruma özelliklerine dikkat edilmeli. Bu özellikler ürün üzerinde belirtilmeli veya satış sırasında tüketiciye açıklanmalı. Özellikle etiketsiz ve sokakta satılan güneş gözlüklerinden uzak durulmalı. Tekrar vurgulamak gerekirse, koyu renkli olması gözlüğün koruyucu olduğu anlamına gelmez" dedi.