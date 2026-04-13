Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren İZSU Genel Müdürlüğü, kentin dört bir yanındaki altyapı ağını güçlendirme hedefleri doğrultusunda geniş kapsamlı bir projeyi daha hayata geçirdi. Torbalı, Menderes ve Selçuk ilçelerini kapsayan dev yatırım planı dahilinde, ekonomik ömrünü tamamlamış içme suyu hatları modern sistemlerle değiştiriliyor. 180 milyon liralık dev bütçeli bu proje, hem mevcut arızaların önüne geçmeyi hem de yeni yerleşim bölgelerinin artan su ihtiyacını kesintisiz bir şekilde karşılamayı hedefliyor.

Üç ilçeyi kapsayan 71 kilometrelik yeni su ağı

Bölgesel kalkınma ve sağlıklı su yönetimi stratejisi kapsamında başlatılan çalışmalar, toplamda 71 kilometrelik devasa bir hattın yeniden inşa edilmesini öngörüyor. Torbalı’nın Pamukyazı Mahallesi’nde startı verilen imalat süreci; Helvacı ve Kaplancık mahallelerinin yanı sıra Menderes ilçesinin Görece, Cumhuriyet ve Oğlananası mahallelerini de içine alacak şekilde genişliyor. Projenin son ayağında ise Selçuk’un Zeytinköy Mahallesi’ndeki şebekeler yenilenerek bölgenin su altyapısı bir bütün olarak modernize edilmiş olacak.

Modern sistemler ve teknik detaylar ön planda

Çalışmaların teknik detayları hakkında bilgi veren İZSU İşletmeler 2. Bölge Daire Başkanlığı yetkilileri, projede sadece ana boruların yenilenmediğini, aynı zamanda abonelik bağlantılarının da modernize edildiğini vurguladı. İnşaat Mühendisi Mustafa Kelekçioğlu, Pamukyazı Mahallesi özelinde içme suyu şebekeleri ve branşman bağlantılarının titizlikle elden geçirildiğini belirtti. Ayrıca olası yangın risklerine karşı hayati önem taşıyan hidrantların onarımı ve stratejik noktalara yeni yangın musluklarının yerleştirilmesi işlemleri de projenin güvenlik ayağını oluşturuyor.

Su kesintileri tarihe karışıyor, basınç sorunu çözülüyor

Yürütülen bu kapsamlı yenileme seferberliğinin temel amacı, vatandaşların en temel ihtiyacı olan sağlıklı suya erişimini sürdürülebilir kılmak olarak öne çıkıyor. Altyapının baştan aşağı güçlendirilmesiyle birlikte, özellikle yaz aylarında yaşanan basınç kayıpları, kronikleşen su arızaları ve buna bağlı plansız kesintilerin minimum seviyeye indirilmesi bekleniyor. Proje tamamlandığında İzmir’in güney aksındaki yerleşim birimleri, çok daha güçlü ve yüksek standartlarda bir içme suyu hizmetine kavuşmuş olacak.