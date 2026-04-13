Son Mühür/ Osman Günden- Bornova’nın yüksek kesimlerinde yer alan Erzene Mahallesi İZYUVA mevkii, yerel yönetimin hayata geçireceği yeni yatırımlarla sosyal donatı alanlarına kavuşuyor. Bölge sakinlerinin günlük ihtiyaçlarını karşılama ve sosyal alan eksikliği konusundaki taleplerini değerlendiren Bornova Belediyesi, İZMAR market ve modern bir kafeterya projesi için teknik incelemelerini tamamladı. Yerleşim alanındaki yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen projeler, bölgenin coğrafi avantajlarını ön plana çıkaracak şekilde tasarlandı.

Temel ihtiyaçlara erişim için belediye iş birliği

İZYUVA bölgesinde bugüne kadar herhangi bir ticari işletme veya sosyal tesisin bulunmaması, mahalle sakinlerinin temel ihtiyaçlara erişimini kısıtlıyordu. Bu eksikliği gidermek adına Bornova Belediyesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında stratejik bir hizmet ortaklığı kuruldu. Proje kapsamında inşa edilecek marketin yapım süreçlerini Bornova Belediyesi üstlenirken, tesisin işletilmesi İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki İZMAR tarafından gerçekleştirilecek. Bu iş birliği sayesinde mahalle sakinleri, uygun fiyatlı temel gıda ve ihtiyaç maddelerine kendi yaşam alanları içerisinde kolayca ulaşabilecek.

Körfez manzaralı yeni bir sosyal donatı alanı

Yatırım planının ikinci ayağını ise bölgenin hakim konumundan yararlanan bir kafeterya projesi oluşturuyor. İZYUVA’nın yüksek rakımlı yapısı nedeniyle sahip olduğu İzmir Körfezi manzarası, yeni inşa edilecek sosyal tesisle birlikte bir seyir noktasına dönüştürülecek. Sadece bir dinlenme mekanı olmanın ötesinde, mahalle halkının komşuluk ilişkilerini güçlendirebileceği bir sosyal etkileşim merkezi olarak kurgulanan kafeterya, bölgenin dezavantajlı görülen uzak konumunu bir cazibe merkezine dönüştürmeyi hedefliyor.

Bölgesel gelişim ve teknik inceleme süreçleri

Erzene Mahallesi 113/25 Sokak çevresinde yoğunlaşan saha çalışmaları kapsamında, tesislerin kurulacağı alanlarda zemin ve mimari değerlendirmeler sürüyor. Yerel yönetim yetkilileri, projenin en kısa sürede tamamlanarak hizmete alınması için yapım aşamalarını yakından takip ediyor. Sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde hayata geçirilen bu tesisler, hem bölgedeki ekonomik sirkülasyonu artıracak hem de modern kentleşme standartlarını mahallenin en uç noktalarına kadar taşıyacak.