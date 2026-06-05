31 Mart yerel seçimlerinde Kilis'te tarihi bir oranla seçimi kazanan Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) sular durulmuyor. Partideki mahkeme kararları ve genel merkez düzeyindeki gerilimler sürerken, Kilis'ten peş peşe gelen ayrılık haberleri siyasetin nabzını yükseltti. Önce CHP Kilis İl Başkanı Umut Mehmet Sapan'ın görevi bırakması, hemen ardından Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen'in partisiyle yollarını ayırması gözleri bölgeye çevirdi. Yaşanan bu flaş gelişmenin ardından seçmenler ve kamuoyu, Hakan Bilecen neden istifa etti, Hakan Bilecen hangi partiden seçildi ve bağımsız mı kalacak sorgularıyla internette yoğun bir şekilde araştırmalara başladı.

KİLİS BELEDİYE BAŞKANI HAKAN BİLECEN KİMDİR?

1987 yılında Kilis'te doğan Hakan Bilecen, ilk ve orta öğrenimini memleketinde tamamladıktan sonra Ankara'ya giderek hukuk eğitimi aldı. Ceza hukuku alanında uzmanlaşan Bilecen, uzun yıllar avukatlık yaptı ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarında aktif görevler üstlendi. Kilis Barosu yönetim kurulunda beş yıl boyunca çalışan başarılı hukukçu, siyasi hayatına da CHP Kilis Merkez İlçe Başkanı olarak adım attı. Kariyeri boyunca hem hukuk hem de siyaset alanında çalışan Bilecen, son yerel seçimlerde aday gösterilerek siyasette adından söz ettirdi.

HAKAN BİLECEN HANGİ PARTİDEN BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLDİ?

Hakan Bilecen, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Kilis adayı olarak girdi. Seçim yarışında Kilis halkının yüzde 41,97'sinin desteğini alan Bilecen, yüzde 27,27 oy oranında kalan AK Parti adayı Reşit Polat'ı geride bırakarak belediye başkanlığı koltuğuna oturdu. Ancak görevindeki ilk aylarında aldığı sürpriz bir kararla CHP üyeliğini sonlandırdı.

HAKAN BİLECEN NEDEN İSTİFA ETTİ?

CHP'de eski ve yeni yönetim arasında yaşanan siyasi tartışmaların yankıları sürerken gelen bu istifa haberi kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Hakan Bilecen, CHP'den ayrıldığını duyurmasına rağmen istifasının nedeni bilinmiyor. Kilis İl Başkanı Umut Mehmet Sapan'ın istifasının hemen ardından gelen bu hamle dikkat çekerken, Bilecen görevine bundan sonra "bağımsız" belediye başkanı olarak devam edeceğini açıkladı.