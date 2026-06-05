Türkiye genelinde 1 Temmuz itibarıyla atık yönetiminde yepyeni bir dönem başlıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un duyurduğu Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) uygulaması sayesinde vatandaşlar, kullandıkları boş şişeleri geri dönüşüme kazandırarak ek gelir elde etme fırsatı yakaladı. Doğayı korurken aynı zamanda bütçeye de katkı sağlayan bu sistemde, iade edilecek ambalajların belirli standartlara sahip olması ve üzerlerinde özel bir logo barındırması şartı aranıyor. Düzenlemenin detayları netleştikçe, depozitolu cam ve plastik şişeler neler, hangi ambalajlar iade edilir ve depozito iade noktaları nerede sorguları da arama motorlarında hız kazandı.

DOA LOGOLU ŞİŞELER HANGİSİ?

Yeni sistemde ambalajların iade edilebilmesi için en temel kural, ürünün üzerinde "Depozitosu Olan Ambalajlar" (DOA) logosunun bulunması. Makinelere atılacak şişelerin geri ödeme kapsamına girmesi için bu özel işaretlemeyi taşıması zorunlu tutuldu. Üzerinde bu logoyu barındıran tüm uygun ambalajlardan depozito bedeli alınabiliyor.

HANGİ CAM VE PLASTİK ŞİŞELER DEPOZİTOLU?

Sisteme dahil edilen ambalajların belli hacim ve tür standartlarına uyması gerekiyor. Sadece DOA işareti taşıyan ambalajlar için belirlenen kurallar şu şekilde işliyor:

Pet Şişeler: Hacmi 0,10 litre ile 3,01 litre arasında olan plastik şişeler kabul ediliyor. 3 litreden daha büyük olanlar iade edilemiyor.

Cam Şişeler: Hacmi 0,10 litre ile 3,01 litre aralığında olan cam ambalajlar sisteme dahil ediliyor. 3 litreden büyük cam şişeler için ödeme yapılmıyor.

Alüminyum Şişeler: Hacmi 0,10 litre ile 3,01 litre arasında olan alüminyum içecek kutuları iade alınıyor.

Ambalajların makine tarafından kabul edilmesi için içi boş, sağlam ve deforme olmamış yapıda kalması büyük önem taşıyor. Kırık, ezik veya yamulmuş şişeleri makine kabul etmiyor.

HANGİ ŞİŞELERDE DEPOZİTO YOK?

Her ambalaj türü bu uygulama kapsamında yer almıyor. Üzerinde DOA logosu bulunmayan hiçbir ambalajdan geri ödeme alınamıyor. Ayrıca, süt ve süt ürünlerine ait şişeler ile karton veya kağıt hammaddesine sahip kutular depozito sisteminin dışında bırakıldı.

PET ŞİŞE DEPOZİTOSU NASIL ALINIR?

Boş ambalajları paraya çevirmek isteyenler için işlemler dijital bir altyapı üzerinden ilerliyor. Vatandaşların öncelikle kendilerine en yakın DOA İade Makinesi'ne (DİM) gitmesi gerekiyor. Makinenin ekranında yer alan karekod cep telefonuyla okutulduktan sonra boş ve sağlam ambalajlar cihaza atılıyor. İşlem tamamlandığında, iade edilen şişelerin depozito bedeli anında kullanıcının DOA Dijital Cüzdan hesabına yansıyor.

DEPOZİTO İADE NOKTALARI NEREDE?

Şişeleri iade etmek için kurulan makinelerin yerleri resmi sistem üzerinden kolayca bulunabiliyor. Vatandaşlar, en yakın DOA İade Noktaları sorgulamasını doa.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştiriyor. İlgili sayfada il, ilçe ve mahalle seçimi yapılarak en yakın cihazın tam konumu kolaylıkla öğreniliyor.