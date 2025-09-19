19 Eylül Gaziler Günü etkinlikleri kapsamında İzmir’de “Kahramanlarla Kardeşlik Yolunda 19 Eylül Gaziler Günü Yürüyüşü” düzenlendi.
Kutlamalar, Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen çelenk sunma töreniyle başladı. İzmir Valiliği tarafından düzenlenen törene İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği İzmir Şube Başkanı Gazi Orhan Aydın katıldı.
Konak Atatürk Meydanı’nda saat 10.30’da başlayan yürüyüşe gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla katıldı. Katılımcılar, bando takımı eşliğinde Cumhuriyet Meydanı’na kadar yürüyerek etkinliği tamamladı.
Kaynak: İHA