Süper Lig temsilcisi Göztepe, uzun vadeli planları doğrultusunda altyapısına 4 genç yeteneği dahil etti. Kulüpten yapılan açıklamada, Nevzat Tan Üzel, Salem Bouajila, Zakaria Tindano ve Prince Manu Balladom ile sözleşme imzalandığı duyuruldu. Açıklamada, genç oyunculara "Göztepe’ye hoş geldiniz" denilerek, sarı-kırmızılı formayla başarılı bir kariyer temenni edildi.

U19 Takımı ve A takım imkanı

Yeni sezon itibarıyla U19 Takımı’nda forma giyecek oyuncuların performansı yakından takip edilecek. Gerekli görüldüğü takdirde, yetenekli futbolcular A takım kadrosunda da şans bulabilecek. Geçmişte altyapıdan A takıma yükselen Dennis örneğinde olduğu gibi, genç oyuncuların vitrine çıkarılması planlanıyor.

Scout ekiplerinin rolü

Göztepe’nin futbol şubesini yöneten Sport Republic’in scout ekipleri, potansiyeli yüksek yabancı oyuncuları keşfederek kadroya kazandırıyor. Bu kapsamda, geçtiğimiz hafta Kayserispor deplasmanında A takım kadrosuna dahil edilen Finlandiyalı Salem Bouajila, henüz oyuna girmese de gelecekteki performansı merakla bekleniyor