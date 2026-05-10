Altın fiyatları son dönemde Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler ve jeopolitik haber akışlarından doğrudan etkileniyor. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, piyasalardaki belirsizlik ortamı sürerken İslam Memiş'ten altına ve gümüşe yatırım yapanlar için çarpıcı yorumlar geldi.

"PİYASALAR HABER AKIŞIYLA YÖNLENDİRİLİYOR"

Son iki aydır piyasaların sadece haber akışlarıyla şekillendiğini savunan Memiş, piyasalardaki oynaklığın yıl sonuna kadar devam edeceğini öne sürdü. Memiş, "Her hafta bir gün olumlu, bir gün olumsuz haberler geliyor. Buna bağlı olarak da piyasalarda sürekli yön değişimi yaşanıyor" ifadelerini kullandı.

"PARADAN PARA KAZANMA YILI DEĞİL"

2026 yılına dair stratejik uyarılarda bulunan uzman isim, yatırımcıların fiyata değil ellerindeki miktara odaklanması gerektiğini belirtti. Mevcut dönemde yatırım stratejilerinin değiştiğine işaret eden Memiş, "2026 yılı paradan para kazanma yılı değil, parayı koruma yılıdır" şeklinde konuştu.

YENİ HAFTA İÇİN İKİ FARKLI SENARYO

Hafta sonu gelecek haber akışının piyasaları iki farklı yöne savurabileceğini belirten Memiş, bu ihtimallerin yüzde 50 ağırlıkta olduğunu vurguladı.

Masadaki olumlu senaryoya göre bir anlaşma haberi gelmesi durumunda borsalarda yükseliş, altın ve gümüşte değer artışı, dolarda ise gevşeme bekleniyor. Savaşın devamı yönündeki olumsuz senaryoda ise petrol fiyatları yükselirken, birçok varlıkta sert düşüşler yaşanabileceği aktarıldı.

ONS ALTINDA 5 BİN 200 DOLAR BEKLENTİSİ

Ons altın fiyatlarına dair teknik seviyeleri paylaşan Memiş, 4 bin 700 dolar üzerindeki haftalık kapanışların fiyatı 5 bin 200 dolara taşıyabileceğini dile getirdi. Aşağı yönlü hareketlerde ise 4 bin 500 ile 4 bin 400 dolar bandının güçlü bir destek bölgesi olduğu kaydedildi.

Gümüşün altına kıyasla daha fazla kazandırdığına dikkat çeken uzman, gümüşte kısa vadede 96 dolar direncinin takip edildiğini, gram bazında ise 145 ile 150 lira seviyelerinin gündemde olduğunu belirtti. Piyasalar kapalıyken gelen haberlerin yeni haftanın açılışında sert hareketlere neden olduğunu hatırlatan Memiş, vatandaşlara hafta sonu gelişmelerini büyük bir dikkatle takip etmeleri uyarısında bulundu.