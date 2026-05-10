Türkiye ekonomisinde piyasaları canlandırmak ve kamu alacaklarının tahsilatını hızlandırmak amacıyla hazırlanan yeni yasal düzenlemeler, parlamentonun en önemli gündem maddesi haline geldi. Haftalık çalışmalarına 12 Mayıs Salı günü başlayacak olan Meclis Genel Kurulu; vergi istisnaları, yurt dışı kazançlarına yönelik aflar ve borç yapılandırma sürelerinin uzatılmasını barındıran "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"ni ele alacak. Piyasalar, özellikle yurt dışı varlıkların ülkeye çekilmesi için atılacak adımlara kilitlenmiş durumda.

TAKSİT SÜRESİ İKİYE KATLANIYOR

Torba kanun teklifinin içinde vatandaşın yüzünü güldürecek en kritik maddelerin başında amme alacaklarına yönelik tecil işlemleri geliyor. Mevcut sistemde 36 ay olan azami taksit süresi, yeni yasa ile birlikte tam 72 aya çıkarılacak. Bunun yanı sıra teminatsız tecil tutarında da ciddi bir artışa gidilerek sınır 1 milyon liraya yükseltilecek. Böylece borcunu ödemekte zorlanan mükellefler ve SGK borçluları için çok daha geniş ve rahat bir nefes alma alanı oluşturulacak.

'VARLIK BARIŞI' İÇİN 2027 MÜHLETİ

Ekonomi yönetiminin yurt dışındaki kayıt dışı sermayeyi ekonomiye kazandırma hamlesi olan süreç de bu paketle netleşiyor. Yasa tasarısına göre; gerçek veya tüzel kişiler yurt dışında tuttukları para, altın, döviz, menkul kıymet ve her türlü sermaye piyasası araçlarını 31 Temmuz 2027 tarihine kadar banka ya da aracı kurumlara bildirebilecek. Bu bildirimi zamanında yapan yatırımcıların söz konusu varlıkları için hiçbir suretle vergi incelemesi başlatılmayacak ve vergi tarhiyatı çıkarılamayacak.

İSTANBUL FİNANS MERKEZİ'NE TARİHİ İNDİRİM

Taslakta küresel sermayenin radarına giren İstanbul Finans Merkezi'ndeki (İFM) şirketler için de son derece cazip teşvikler yer alıyor. İFM bölgesinde katılımcı belgesiyle faaliyet gösteren finansal kuruluşların kazançlarına sağlanan yüzde 100 oranındaki kurumlar vergisi indirimi, 2047 yılına kadar uzatılacak. Ayrıca bu şirketlerin kuruluş ve izin aşamasında ödedikleri finansal faaliyet harçlarındaki muafiyet süresi de 5 yıldan 20 yıla fırlayacak.

YURT DIŞI KAZANÇLARA 20 YILLIK İSTİSNA

Türkiye'ye yerleşmeyi planlayan yatırımcıları veya nitelikli hizmet sektöründe çalışanları yakından ilgilendiren gelir vergisi avantajları da Meclis'in onayına sunulacak. Türkiye'de yerleşmiş sayılmadan önceki son 3 takvim yılında ülkede ikametgahı bulunmayan ve vergi mükellefi olmayan kişiler, yurt dışından elde ettikleri kazanç ve iratlar için 20 yıl boyunca gelir vergisinden müstesna tutulacak. Öte yandan, nitelikli hizmet merkezlerinde istihdam edilen personelin maaşlarının, brüt asgari ücretin 3 katını aşmayan kısmı da gelir vergisinden tamamen muaf olacak.

MECLİS KORİDORLARINDA YOĞUN MESAİ

Genel Kurul'daki torba yasa maratonunun yanı sıra komisyonlar da mesaisine hız veriyor. TBMM Dışişleri Komisyonu, masasında bekleyen 5 farklı uluslararası anlaşmayı değerlendirmek üzere toplanma kararı aldı. İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ve Dilekçe Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon ise kendi gündemlerindeki dosyaları görüşerek karara bağlayacak. Siyasi partilerin salı ve çarşamba günleri düzenleyeceği grup toplantılarıyla birlikte Ankara'da oldukça hareketli bir haftanın yaşanması bekleniyor.