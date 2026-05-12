Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 12 Mayıs 2026 sabahına yatay pozitif başladı





Son Mühür- Geçtiğimiz yılın aksine bu yıl yatırımcısının yüzünü güldüren bir performans sergileyen BIST 100 endeksi gün içinde rekor seviye olan 15.204 puanlık zirvesinin ardından günü 15.133 puandan kapattı.

Endeks haftanın ikinci işlem gününe ise yüzde 0.05'lik artışla 15 bin 14 puandan giriş yaptı. Endeks gelen satış haberleri sonrası yüzde 0.58'lik geri çekilişle 15 bin 64 puan seviyesinde seyrediyor.

BIST 100 endeksinde 15.200 ve 15.300 puanın direnç, 15.000 ve 14.900 seviyelerinin destek konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.

Küresel piyasalar endişeli...



Küresel piyasalarda enerji fiyatları yüzünden yaşanan tedirginlik ortadan kalkmış değil. Morgan Stanley'in Hürmüz Boğazı'ndaki krizin Haziran ayına kadar sürmesi halinde yeni bir fiyat artışına dikkat çektiği dönemde New York borsası çip şirketlerindeki hızlı yükselişle rekor seviyeleri test etti.

Asya borsaları ise güne karışık başladı.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 3, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 gerilerken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,3, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 yükseldi.



Bitcoin, altın, gümüş ve petrol...



4.702 dolardan, gram altın 6.860 TL'den,

gümüş 84.91 dolardan,

yeniden yükselişe geçen Brent petrol 105.53 dolardan,

Bitcoin 81.250 dolardan alıcı buluyor.