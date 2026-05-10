Türkiye'de yaşlı nüfus oranının yüzde 11,1'e yükselmesiyle birlikte aile temelli aktif ve sağlıklı yaşlanmanın desteklenmesine yönelik politikalar hız kazandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bu kapsamda yürüttüğü YADES projesiyle yaşlılara sunulan evde bakım ve gündüz bakım hizmetlerini çeşitlendirmeye devam ediyor.

"KORUYUCU-ÖNLEYİCİ ALTERNATİF HİZMET MODELLERİNİ YAYGINLAŞTIRIYORUZ"

Kurum bakımının yanı sıra vatandaşların kendi evlerinde veya gündüz bakım evlerinde desteklenmesinin öncelikli tercih olduğunu vurgulayan Göktaş, projenin temel hedeflerine dikkat çekti.

Göktaş, "Yaşlılarımıza yönelik hizmetlerin sunumunda kurum bakımının yanı sıra evde bakım ve gündüz bakım gibi koruyucu-önleyici alternatif hizmet modellerini de yaygınlaştırıyoruz. Ayrıca, yaşlılarımızın ve yakınlarının öncelikli tercihi olan gündüz bakım ile evde bakım destek hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik projeler yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.

10 YILDA 164 BİN KİŞİYE ULAŞILDI

2016 yılından bu yana yürütülen proje ile 65 yaş üstü bireylerin kendi yaşam alanlarından kopmadan psikososyal ve bakım desteklerine ulaşması sağlanıyor.

Bakan Göktaş, uygulamanın geldiği noktayı sayısal verilerle ortaya koyarak, "YADES kapsamında son 10 yılda sağladığımız toplam finansman desteği 105,6 milyon lirayı buldu. Bu süreçte 86 farklı belediyemizde yürütülen 123 projeyle 108 bin 851 hanede 164 bin 144 yaşlı vatandaşımıza ulaştık." şeklinde konuştu.

"BU YIL YADES PROJELERİ İÇİN 50 MİLYON LİRA ÖDENEK AYIRDIK"

Yaşlıların korunması ve hayatlarının kolaylaştırılması için belediyeler tarafından hazırlanacak yeni projelerin değerlendirme süreci başladı. Bakanlık, onaylanan projelere ciddi bir finansman kaynağı aktaracak.

Göktaş, "Yaşlılarımızın korunması, desteklenmesi ve yaşamlarının kolaylaştırılması amacıyla belediyeler tarafından hazırlanacak yeni projelerin değerlendirileceği YADES 2026 başvuruları alınmaya başladı. Bu yıl YADES projeleri için 50 milyon lira ödenek ayırdık." dedi.

PROJELER 26 HAZİRAN'A KADAR TESLİM EDİLECEK

Programa dahil olmak isteyen belediyeler, projelerini valilikler üzerinden kuruma iletebilecek.

Belediyelerin, Bakanlığın Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet sitesinde yer alan başvuru formunu doldurarak taslaklarını valiliklere sunması gerekiyor.

Onaylanan projeler belediyeler tarafından uygulanacak ve sürecin denetimleri yine valilikler aracılığıyla gerçekleştirilecek. Bakan Göktaş, proje tekliflerinin en geç 26 Haziran'a kadar teslim edilmesi gerektiğini duyurdu.