Osman Günden / Son Mühür - “Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında planlanan 500 bin konutun 21 bini İzmir’de hayata geçirilecek. Bu çerçevede Menemen’de 15 bin, Aliağa’da 1200, Bergama’da 740, Dikili’de 500, Foça’da 1000, Güzelbahçe’de 250, Karaburun’da 80, Kemalpaşa’da 1000, Seferihisar’da 500, Selçuk’ta 500 ve Urla’da 250 konut inşa edilmesi öngörülüyor.

Menemen ve Kemalpaşa’da ihaleler tamamlandı

Öte yandan Menemen ve Kemalpaşa’daki projelerde önemli bir eşik aşıldı. TOKİ tarafından düzenlenen ihaleler tamamlanırken, Menemen’de 5 etap ve Kemalpaşa’da 1 etap için sözleşmeler imzalandı. Son bir haftada atılan imzalarla birlikte İzmir genelinde 4 bin 729 konutun yanı sıra okul, ticaret alanı ve cami gibi sosyal donatıların yapım süreci de resmen başlamış oldu. Projelerin toplam ihale bedelinin ise 11,7 milyar lirayı geçtiği belirtildi.

Menemen için ayrıntılar belli oldu

Menemen’de hayata geçirilecek etaplara ilişkin detaylar da netleşti. Buna göre 1. etapta 961 konutun yanı sıra 33 dükkânlı ticaret merkezi, 24 derslikli ilkokul ve cami inşa edilecek. Bu etap, Sam Teknik ve Mila Enerji ortaklığı tarafından 2,59 milyar liralık bedelle üstlenildi.

2. etapta 935 konut ile altyapı çalışmaları yer alırken, projeyi 2,18 milyar lira bedelle Kayasan Yapı yürütecek. 4. etap kapsamında 858 konut ve çevre düzenlemesi yapılacak, bu bölüm ise Özbek Uluslararası ve Özbekyapı tarafından 2,03 milyar liraya inşa edilecek.

3. etapta 647 konutla birlikte 24 derslikli bir lise binası planlanırken, Akarsu Grup projeyi 1,69 milyar lira bedelle üstlenecek. 6. etapta ise 820 konut, 6 dükkân ve bir cami yer alacak; bu etap da 2,07 milyar lira bedelle Kayasan Yapı tarafından gerçekleştirilecek. Öte yandan Menemen’deki 3. etap için sözleşmenin daha önceki aylarda imzalandığı belirtildi.

1.23 milyar TL'lik sözleşme

Kemalpaşa Akalan’da yapılacak 508 konut ile iki ayrı ticaret merkezinde yer alacak toplam 13 dükkân için Force Mimarlık ile 1,23 milyar liralık sözleşmeye imza atıldı.