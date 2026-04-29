Son Mühür- Türkiye Prefabrik Birliği geçtiğimiz günlerde 42. Genel Kurulu’nu topladı ve önümüzdeki iki yıl boyunca görev yapacak isimleri netleştirdi.

Hatırlanacağı üzere bir önceki dönemde bu önemli görevi İzmir Kemalpaşa’nın yerli firmalarından Mavitaş Prefabrik’in Yönetim Kurulu Başkanı Şener Yaşar yürütüyordu. Şimdi ise direksiyonda 15. Dönem Yönetim Kurulu var.

Bülent Ünal dönemi

Seçim biter bitmez ekip hemen masaya oturdu. Yapılan ilk toplantıdan çıkan kararlar da netleşti. Bülent Ünal (Er Prefabrik) Birliğin yeni başkanı oldu. Yönetimde görev dağılımı ise şöyle şekillendi:

Tamer Yalvaç (TYT Prefabrik) – Yazman Üyelik

Hasan Çelik (Öncü Prefabrik) – Sayman Üyelik

Şerif Güner (Hibrit Mühendislik) – Teknik Komite Başkanlığı

Listede ayrıca Alper Özkan, Ahmet Faruk Ete, Mustafa Canoğlu, Suat Çiftçi ve Faruk Yanık gibi sektörün içinden isimler yer alıyor.

Sektörde ne gibi farklılıklar ve yenilikler olacak?

Yeni yönetimin ajandası aslında oldukça yüklü. "Beton prefabrikasyon teknolojisini nasıl daha fazla yayarız?" sorusu ana gündem maddeleri arasında yer aldı. Yönetim ayrıca Özellikle Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ve kamu kurumlarıyla dirsek temasını sıkılaştırmayı hedeflediler.

Sadece teknoloji tanıtımıyla da kalmayacak olan yeni yönetim, sektörün kanayan yarası olan haksız rekabetle mücadele etmek ve kaliteden ödün vermeden üretim çıtasını yukarı taşımak istiyor.

Şener Yaşar’dan devralınan bu hizmet yarışında yeni başkan ve yönetimin performansı sektör temsilcileri tarafından yakından takip edilecek.

