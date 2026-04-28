Son Mühür / Yağmur Daştan - Usta kalem Hasan Çölmekçi bu hafta, Gündem Masası programda daha önce de konuşulan CHP'li Kemalpaşa Belediyesi'nin AK Parti'ye geçecek iddiasını yeniledi.

Programda daha önceden İzmirli bazı CHP'li belediyelerin AK Parti safına geçeciği konuşulmuştu. Kemalpaşa Belediyesi özelinde iddialar öne süren Çölmekçi, İzmir gündemine bomba gibi düşen gelişmeleri aktarmıştı. Bu hafta da iddialarını yenileyen ve Kemalpaşa'nın AK Parti'ye geçeceğini söyleyen Çölmekçi yei bilgiler verdi ve yine gündem yaratacak sözler sarfetti.

İşte, Çölmekçi'nin Kemalpaşa Belediyesi'yle ilgili çarpıcı sözleri:

''Kemalpaşa Belediyesi'yle ilgili , bir gazeteci olarak bana gelen duyumlarda bazı bağlantıların el altından kurulduğu yönünde iddialar var. Bu konuyu daha önce de dile getirmiş ve isim vermiştik. Burada Adalet ve Kalkınma Partisi’nin tavrı belirleyici olacaktır. AK Parti’nin bu iddiaları kabul edip etmeyeceği, konuyla ilgili bir soruşturma ya da yargı süreci olup olmadığı yakından takip ediliyor.''

''Biraz beklemek gerek...''

Bu tür süreçler hemen sonuçlanmaz; görüşmeler yapılır ve bazı kararların netleşmesi zaman alabilir, hatta yıllara yayılabilir. Ayrıca bazı belediye başkanlarının yeniden aday gösterilmek için belirli şartlar öne sürdüğü de konuşuluyor. Tüm bu başlıklar netleşmeden bir karar verilmesi kolay değil. Benim değerlendirmem şu yönde: Eğer süreç ilerlemezse, bu durum anlaşma sağlanamadığını gösterir. Bu nedenle biraz beklemek gerektiğini düşünüyorum.”