Manisa'nın Salihli ilçesinden geçen şehirler arası İzmir-Ankara kara yolu, bu sabah kahreden bir çocuk ölümüne sahne oldu. Yolun karşısına geçmeye çalışan 6 yaşındaki Suriyeli Rsl Elsalih, devasa bir TIR'ın altında kaldı. Küçük kız hastanede yaşam mücadelesini kaybederken, vicdansız sürücü ise arkasına bile bakmadan olay yerinden kaçtı.

Valeks Kavşağı'nda trafik durdu

Her gün binlerce ağır vasıtanın vızır vızır geçtiği İzmir yolunun Valeks Kavşağı yakınlarında, saat 10.00 sıralarında trafik bir anda altüst oldu. Küçük adımlarla refüjden yola adım atan minik Rsl'ye, hızla gelen bir TIR çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan küçük çocuk, asfalt zemine çakıldı. Sürücü ise kazayı fark etmesine rağmen durmadı. Gaza basıp İzmir yönüne doğru izini kaybettirdi.

Çevre esnafı ve yoldan geçen diğer sürücüler hemen yardıma koştu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı çocuğu ilk olarak ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı.

Manisa’ya sevk edildi ama olmadı

Durumu kritik olan küçük kız, buradaki ilk müdahalenin ardından vakit kaybedilmeden Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’ne sevk edildi. Doktorlar saatlerce küçük kızı hayatta tutabilmek için ter döktü. Ne yazık ki acı haber gecikmedi. 6 yaşındaki Rsl, yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayata gözlerini yumdu.

Polis İzmir güzergahını ablukaya aldı

TIR şoförünün kazanın ardından İzmir-Ankara kara yolunu kullanarak kaçması üzerine emniyet güçleri alarm durumuna geçti. Bölge trafik ve asayiş ekipleri, yol üzerindeki tüm Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarını ve plaka tanıma sistemlerini incelemeye aldı. Kaçış güzergahındaki kontrol noktaları uyarıldı. Polis, kimliğini tespit etmeye çalıştığı firari sürücüyü yakalamak için adeta zamanla yarışıyor.