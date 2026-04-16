Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 16 Nisan tarihli hava tahminlerine göre, Batı Karadeniz’in yüksek kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeyi ve Doğu Akdeniz’de Toroslar çevresinde kısa süreli ve yerel sağanak yağışlar bekleniyor. Ülkenin diğer bölgelerinde ise parçalı ve az bulutlu bir hava öngörülürken, güney kesimlerde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, değerlerin genel olarak 20 derecenin üzerinde seyredeceği ifade ediliyor.

Sarı kodlu uyarı yapıldı

Antalya, Balıkesir, İzmir, Aydın, Çanakkale ve Muğla için sarı kodlu toz taşınımı uyarısı yapılırken, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda, eğimli ve yüksek kar örtüsüne sahip alanlarda çığ riski bulunduğu bildirildi. Son değerlendirmelere göre Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının, Kıyı Ege ve Akdeniz kıyılarında 16 Nisan Perşembe gece saatlerine kadar yer yer etkili olması bekleniyor. Bu nedenle hava kalitesinde düşüş, görüş mesafesinde azalma ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. 16 Nisan 2026 Hava durumu MARMARA ÇANAKKALE - 20°C - Parçalı ve az bulutlu EDİRNE - 22°C - Parçalı ve az bulutlu İSTANBUL - 17°C - Parçalı ve az bulutlu SAKARYA - 20°C - Parçalı ve az bulutlu EGE A.KARAHİSAR - 21°C - Parçalı ve az bulutlu DENİZLİ - 26°C - Parçalı ve az bulutlu İZMİR - 26°C - Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde zamanla çok bulutlu MUĞLA - 26°C - Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde zamanla çok bulutlu AKDENİZ ANTALYA - 27°C - Parçalı ve az bulutlu, bu gece saatlerinde zamanla batısı çok bulutlu BURDUR - 24°C - Parçalı ve az bulutlu HATAY - 25°C - Parçalı ve az bulutlu ADANA - 29°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri kısa süreli-yerel sağanak yağışlı İÇ ANADOLU ANKARA - 20°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri kısa süreli yerel sağanak yağışlı ESKİŞEHİR - 23°C - Parçalı bulutlu KAYSERİ - 22°C - Parçalı bulutlu KONYA - 21°C - Parçalı ve az bulutlu BATI KARADENİZ BOLU - 21°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri kısa süreli yerel sağanak yağışlı DÜZCE - 21°C - Parçalı ve az bulutlu KASTAMONU - 21°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu ZONGULDAK - 14°C - Parçalı ve az bulutlu ORTA ve DOĞU KARADENİZ AMASYA - 24°C - Parçalı ve az bulutlu RİZE - 14°C - Parçalı ve az bulutlu SAMSUN - 15°C - Parçalı ve az bulutlu TRABZON - 13°C - Parçalı ve az bulutlu DOĞU ANADOLU ERZURUM - 10°C - Parçalı ve az bulutlu KARS - 11°C - Parçalı ve az bulutlu MALATYA - 21°C - Parçalı ve az bulutlu VAN - 11°C - Parçalı ve az bulutlu GÜNEYDOĞU ANADOLU DİYARBAKIR - 22°C - Parçalı ve az bulutlu GAZİANTEP - 22°C - Parçalı ve az bulutlu SİİRT - 20°C - Parçalı ve az bulutlu ŞANLIURFA - 24°C - Parçalı ve az bulutlu