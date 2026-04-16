Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 16 Nisan tarihli hava tahminlerine göre, Batı Karadeniz’in yüksek kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeyi ve Doğu Akdeniz’de Toroslar çevresinde kısa süreli ve yerel sağanak yağışlar bekleniyor. Ülkenin diğer bölgelerinde ise parçalı ve az bulutlu bir hava öngörülürken, güney kesimlerde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, değerlerin genel olarak 20 derecenin üzerinde seyredeceği ifade ediliyor.
Sarı kodlu uyarı yapıldı
Antalya, Balıkesir, İzmir, Aydın, Çanakkale ve Muğla için sarı kodlu toz taşınımı uyarısı yapılırken, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda, eğimli ve yüksek kar örtüsüne sahip alanlarda çığ riski bulunduğu bildirildi. Son değerlendirmelere göre Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının, Kıyı Ege ve Akdeniz kıyılarında 16 Nisan Perşembe gece saatlerine kadar yer yer etkili olması bekleniyor. Bu nedenle hava kalitesinde düşüş, görüş mesafesinde azalma ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
16 Nisan 2026 Hava durumu
MARMARA
ÇANAKKALE - 20°C - Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE - 22°C - Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL - 17°C - Parçalı ve az bulutlu
SAKARYA - 20°C - Parçalı ve az bulutlu
EGE
A.KARAHİSAR - 21°C - Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ - 26°C - Parçalı ve az bulutlu
İZMİR - 26°C - Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde zamanla çok bulutlu
MUĞLA - 26°C - Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde zamanla çok bulutlu
AKDENİZ
ANTALYA - 27°C - Parçalı ve az bulutlu, bu gece saatlerinde zamanla batısı çok bulutlu
BURDUR - 24°C - Parçalı ve az bulutlu
HATAY - 25°C - Parçalı ve az bulutlu
ADANA - 29°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri kısa süreli-yerel sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
ANKARA - 20°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri kısa süreli yerel sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR - 23°C - Parçalı bulutlu
KAYSERİ - 22°C - Parçalı bulutlu
KONYA - 21°C - Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
BOLU - 21°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri kısa süreli yerel sağanak yağışlı
DÜZCE - 21°C - Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU - 21°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu
ZONGULDAK - 14°C - Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
AMASYA - 24°C - Parçalı ve az bulutlu
RİZE - 14°C - Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN - 15°C - Parçalı ve az bulutlu
TRABZON - 13°C - Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
ERZURUM - 10°C - Parçalı ve az bulutlu
KARS - 11°C - Parçalı ve az bulutlu
MALATYA - 21°C - Parçalı ve az bulutlu
VAN - 11°C - Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
DİYARBAKIR - 22°C - Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP - 22°C - Parçalı ve az bulutlu
SİİRT - 20°C - Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA - 24°C - Parçalı ve az bulutlu