Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 16 Nisan tarihli hava tahminlerine göre, Batı Karadeniz’in yüksek kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeyi ve Doğu Akdeniz’de Toroslar çevresinde kısa süreli ve yerel sağanak yağışlar bekleniyor. Ülkenin diğer bölgelerinde ise parçalı ve az bulutlu bir hava öngörülürken, güney kesimlerde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, değerlerin genel olarak 20 derecenin üzerinde seyredeceği ifade ediliyor.

Sarı kodlu uyarı yapıldı

Antalya, Balıkesir, İzmir, Aydın, Çanakkale ve Muğla için sarı kodlu toz taşınımı uyarısı yapılırken, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda, eğimli ve yüksek kar örtüsüne sahip alanlarda çığ riski bulunduğu bildirildi. Son değerlendirmelere göre Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının, Kıyı Ege ve Akdeniz kıyılarında 16 Nisan Perşembe gece saatlerine kadar yer yer etkili olması bekleniyor. Bu nedenle hava kalitesinde düşüş, görüş mesafesinde azalma ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

16 Nisan 2026 Hava durumu

MARMARA

ÇANAKKALE - 20°C - Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE - 22°C - Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL - 17°C - Parçalı ve az bulutlu

SAKARYA - 20°C - Parçalı ve az bulutlu

EGE

A.KARAHİSAR - 21°C - Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ - 26°C - Parçalı ve az bulutlu

İZMİR - 26°C - Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde zamanla çok bulutlu

MUĞLA - 26°C - Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde zamanla çok bulutlu

AKDENİZ

ANTALYA - 27°C - Parçalı ve az bulutlu, bu gece saatlerinde zamanla batısı çok bulutlu

BURDUR - 24°C - Parçalı ve az bulutlu

HATAY - 25°C - Parçalı ve az bulutlu

ADANA - 29°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri kısa süreli-yerel sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

ANKARA - 20°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri kısa süreli yerel sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR - 23°C - Parçalı bulutlu

KAYSERİ - 22°C - Parçalı bulutlu

KONYA - 21°C - Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

BOLU - 21°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri kısa süreli yerel sağanak yağışlı

DÜZCE - 21°C - Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU - 21°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK - 14°C - Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA - 24°C - Parçalı ve az bulutlu

RİZE - 14°C - Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN - 15°C - Parçalı ve az bulutlu

TRABZON - 13°C - Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

ERZURUM - 10°C - Parçalı ve az bulutlu

KARS - 11°C - Parçalı ve az bulutlu

MALATYA - 21°C - Parçalı ve az bulutlu

VAN - 11°C - Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

DİYARBAKIR - 22°C - Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP - 22°C - Parçalı ve az bulutlu

SİİRT - 20°C - Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA - 24°C - Parçalı ve az bulutlu

Kaynak: Haber Merkezi