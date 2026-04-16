Son Mühür / Osman Günden - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imasıyla 16 Nisan 2026 tarihli Resmi Gazete kararları yayımlandı. Resmi Gazete kararlarında İzmir ile ilgili dikkat çeken bir karar yer aldı. İzmir’in Foça ilçesinde bulunan bir taşınmazın sit statüsünde önemli bir değişiklik gündeme geldi. Karar çerçevesinde, arkeolojik buluntular bulunurken, buluntuların bulunduğu alanın bir bölümü daha üst koruma derecesine alınmış oldu.

Yeni sit kararı!

Foça Atatürk Mahallesi’nde bulunan ve Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içinde bulunan 1227 ada 2 parsel numaralı taşınmazla ilgili yeni düzenleme gerçekleştirilmiş oldu. Önceden Kentsel 3. Derece Arkeolojik Sit olarak tescili gerçekleştirilen alanın bir kısmı, yapılan incelemeler neticesinde 1. Derece Arkeolojik Sit alanı olarak tescil edilmiş oldu.

Sondaj kazıları kritik rol oynadı!

Alanda gerçekleştirilen sondaj kazıları ve elde edilen bulgular, kararın verilmesinde etkili bir rol üstlendi. Kurul tarafından gerçekleştirilen incelemeler sonucunda sondaj rölövesi uygun bulundu. Ortaya çıkan arkeolojik buluntular ve veriler, alanın daha yüksek derecede korunması gerektiğini ortaya koydu.

Koruma önlemleri güncellendi!

Söz konusu parseldeki güneydoğu kısmı içerisindeki tek sıra tüf taşlar hakkında, yeni belirlenen 1. derece sit sınırları içerisine taşınmasına karar verildi. Taşıma işlemlerinin ise müze denetiminde gerçekleştirilmesi şart olarak ortaya kondu.