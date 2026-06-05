İzmir uçak bileti fiyatları en çok İstanbul ve Ankara çıkışlarında araştırılıyor. İki rotada da çok firma uçuyor, bu yüzden fiyatlar talebe göre gün içinde bile oynayabiliyor.

İstanbul İzmir uçak bileti fiyatları ne kadar?

İstanbul İzmir uçak bileti, yurt içinin en işlek hattında satılıyor. Uçuş kısa: yaklaşık 1 saat 10 dakika. Hatta THY, Pegasus, AJet ve SunExpress uçuyor. Uygun bir güne denk gelirsen tek yön biletler 1.250 TL civarından başlıyor. Ama hafta sonuna ya da tatile rastlarsa bu rakam rahatça ikiye katlanabiliyor. İşin püf noktası gün seçimi; hafta içi, özellikle de perşembe genelde daha hesaplı. Bir de şu var: hem İstanbul Havalimanı hem Sabiha Gökçen kalkışlı seferler olduğu için saat konusunda eli geniş davranabilirsin.

Ankara İzmir uçak bileti fiyatları ne kadar?

Ankara İzmir uçak bileti de bu hattın bir başka yoğun ayağı. Esenboğa'dan kalkan uçaklar Adnan Menderes'e yine 1 saat 10 dakika gibi bir sürede iniyor. Bu rotada Pegasus, AJet ve THY var. Son dönemde tek yön en uygun biletler 1.600 TL'den açıldı. Günlere bakınca tablo netleşiyor: pazar görece ucuz, cuma ise cep yakan gün. İzmir'e inince de iş bitmiyor; Çeşme, Urla ya da Foça'ya kısa sürede uzanmak mümkün.

İzmir uçak bileti ne zaman ve nereden alınmalı?

En sağlam taktik aslında basit: erken davran, tarihini de esnek tut. Uçuşa birkaç hafta kala bakmak, son dakikaya kıyasla cebini fazlasıyla rahatlatıyor. Bileti Enuygun, Turna ya da Ucuzabilet gibi karşılaştırma sitelerinden alabilirsin; istersen doğrudan hava yolunun kendi sayfasından da bakabilirsin. Birkaç farklı saat ve günü yan yana koymak çoğu zaman gözle görülür bir tasarruf demek. Yoğun dönemlerde ise tereddüt pahalıya patlıyor, çünkü koltuklar hızla doluyor.