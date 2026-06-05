Ege Bölgesi Kütahyalılar Federasyonu tarafından, AK Pati Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan’ın katılımıyla Balçova Termal Otel'de ‘Birlik ve Beraberlik’ gecesi düzenlendi. Geceye katılım gösteren isimler arasında, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da yer aldı. ‘Birlik ve Beraberlik’ gecesinde konuşan Saygılı, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"İzmir’in öfkesi bankamatik memurlarıyla kurulan kirli düzendir!"

CHP belediyeciliğini ve CHP belediyelerinin gündeme geldikleri operasyonları eleştiren Saygılı, "Bizler, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde siyaseti eser ve hizmet yarışı olarak gören bir anlayışın temsilcileriyiz. Bu anlayışla son 24 yılda İzmir'imizi ulaşımda, sağlıkta, eğitimde, tarımda ve sporda bir yıldız yaptık. Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımlarını şehrimize kazandırdık. Çevre yollarından otoyollara, tünellerden bölünmüş yollara… İzmir güzelleşti. Şehir hastanelerinden eğitim yatırımlarına… İzmir büyüdü. Barajlardan sulama tesislerine, gençlik merkezlerinden stadyumlara… İzmir gelişti. Güzel şehrimizin ihtiyaç duyduğu her alanda önemli eserleri hemşehrilerimizin hizmetine sunduk.

Çünkü İzmir'e hizmet etmeyi bir siyasi görev olmanın ötesinde bir şeref meselesi olarak görüyoruz. Ancak ne yazık ki aynı kararlılığı yerel yönetimlerde göremiyoruz. İzmir, çeyrek asırdır CHP'li belediyeler tarafından yönetiliyor. Buna rağmen bugün şehrimizin karşı karşıya kaldığı tablo hepimizi düşündürmektedir. İzmir’in çilesi trafiktir. İzmir’in utancı çöp dağlarıyla dolu sokak ve caddeleridir. İzmir’in gerçeği İzBB’nin çevre felaketine terk ettiği Körfez’dir. İzmir’in gündemi CHP’li belediyelerin rüşvet, irtikap ve yolsuzluk belgeleridir. İzmir’in öfkesi bankamatik memurlarıyla kurulan kirli düzendir. CHP Belediyeciliğinin İzmir’i getirdiği durum özetle budur! Eser yok hasar çok! Hizmet yok hezimet çok! Siyasi etik yok yozlaşma çok!

İzmirliler artık mazeret değil hizmet beklemektedir. Ne yazık ki CHP'nin belediyecilik anlayışı sorunları çözmek yerine günü kurtarmaya odaklanmıştır. Şehrin kaynaklarını İzmir'in öncelikleri için kullanmak yerine parti içi hesaplaşmaların ve siyasi dengelerin gölgesinde yönetmeye çalışmaktadırlar. CHP’de yaşanan taht kavgalarının bedelini İzmir’e ödetmeye çalışan CHP’ye günü geldiğinde bu şehrin insanları en ağır bedeli ödetecektir." dedi.

"Kendi koltuk mücadelelerini görüyoruz!"

Muhalefete yüklenen Saygılı, "Bugün muhalefetin gündemine baktığımızda; Türkiye'nin meselelerinden çok kendi iç çekişmelerini, kendi iç hesaplaşmalarını ve kendi koltuk mücadelelerini görüyoruz. Bir gün kahraman ilan ettiklerini ertesi gün suçlayan, bir gün alkışladıklarını ertesi gün hedef tahtasına koyan bir anlayışla karşı karşıyayız. Ortaya atılan iddialara da baktığımızda, bu iddiaların sahiplerinin yine kendi mensupları olduğuna şahit oluyoruz. Oysa milletin gündemi farklı. Bakınız, Türkiye bölgesel ve küresel denklemin içinde merkez bir aktör konumundadır. Yine bölgesel ve küresel gerilim alanlarının ortasında, ateş çemberlerinin içinde Türkiye’nin ihtiyacı olan şey iç tahkimatını sağlamaktır.

Güçlü Cumhurbaşkanı, güçlü hükümet ve güçlü meclis esas kabulümüz olmalıdır. Ama bugün CHP’de yaşanan koltuk savaşları ve ev sahibini bastıran yavuz hırsızlar yüzünden üç ayaktan oluşan bu esas kabul ne yazık ki tekamül edememektedir. Yani pembe dizi ihtiraslarıyla CHP’de kavgaya tutuşanlar bir yönüyle bu alanda da milletimize zarar vermektedir. Bizim anlayışımız ise bellidir. Biz enerjimizi kavgalara değil hizmete, polemiklere değil eserlere, iç çekişmelere değil milletimizin beklentilerine harcıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde dün olduğu gibi bugün de Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda çalışmaya, üretmeye ve milletimize hizmet etmeye devam ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi bir kez daha saygı ve muhabbetle selamlıyor, bu güzel gecenin birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.