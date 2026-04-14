Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 14 Nisan tarihli hava durumu tahminlerine göre, Doğu Karadeniz ile Ordu ve Siirt çevrelerinde yağmur beklenirken, Doğu Anadolu’nun doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı görülecek. Sabah ve gece saatlerinde özellikle Doğu Karadeniz ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olaylarının yanı sıra pus ve yer yer sis etkili olacak. Ege Bölgesi’nde ise toz taşınımı öngörülürken, hava sıcaklıklarının ülke genelinde belirgin şekilde artacağı tahmin ediliyor.
Toz taşınımı ve yağmur geçişleri olabilir
Ege bölgesi geneline baktığımızda sıcaklıkların hissedilir bir derece artması bekleniyor. Öte yandan toz fırtınasının bugün Ege genelinde etkili olması bekleniyor. Dışarı çıkacakların tedbirli olması gerektiğini vurgulayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlara 'dikkatli olun' uyarısında bulundu. Yerel yağışlarında bugün bazı bölgelerde etkili olması bekleniyor.
14 Nisan 2026 Hava durumu
MARMARA
ÇANAKKALE - 21°C - Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE - 19°C - Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL - 17°C - Parçalı ve az bulutlu
SAKARYA - 19°C - Parçalı ve az bulutlu
EGE
A.KARAHİSAR - 20°C - Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ - 24°C - Parçalı ve az bulutlu
İZMİR - 23°C - Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA - 19°C - Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
ANTALYA - 22°C - Parçalı ve az bulutlu
BURDUR - 21°C - Parçalı ve az bulutlu
HATAY - 21°C - Parçalı ve az bulutlu
ADANA - 23°C - Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
ANKARA - 17°C - Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR - 20°C - Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ - 18°C - Parçalı ve az bulutlu
KONYA - 19°C - Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
BOLU - 18°C - Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE - 19°C - Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU - 16°C - Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK - 14°C - Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
AMASYA - 17°C - Parçalı ve az bulutlu
RİZE - 12°C - Parçalı ve az bulutlu, aralıklı yağmurlu
SAMSUN - 13°C - Parçalı ve az bulutlu
TRABZON - 11°C - Parçalı ve az bulutlu, aralıklı yağmurlu
DOĞU ANADOLU
ERZURUM - -4°C - Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı
KARS - 4°C - Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı
MALATYA - 17°C - Parçalı ve az bulutlu
VAN - 9°C - Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
DİYARBAKIR - 16°C - Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP - 18°C - Parçalı ve az bulutlu
SİİRT - 14°C - Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu
ŞANLIURFA - 19°C - Parçalı ve az bulutlu