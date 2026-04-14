Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 14 Nisan tarihli hava durumu tahminlerine göre, Doğu Karadeniz ile Ordu ve Siirt çevrelerinde yağmur beklenirken, Doğu Anadolu’nun doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı görülecek. Sabah ve gece saatlerinde özellikle Doğu Karadeniz ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olaylarının yanı sıra pus ve yer yer sis etkili olacak. Ege Bölgesi’nde ise toz taşınımı öngörülürken, hava sıcaklıklarının ülke genelinde belirgin şekilde artacağı tahmin ediliyor.

Toz taşınımı ve yağmur geçişleri olabilir

Ege bölgesi geneline baktığımızda sıcaklıkların hissedilir bir derece artması bekleniyor. Öte yandan toz fırtınasının bugün Ege genelinde etkili olması bekleniyor. Dışarı çıkacakların tedbirli olması gerektiğini vurgulayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlara 'dikkatli olun' uyarısında bulundu. Yerel yağışlarında bugün bazı bölgelerde etkili olması bekleniyor.

14 Nisan 2026 Hava durumu

MARMARA

ÇANAKKALE - 21°C - Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE - 19°C - Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL - 17°C - Parçalı ve az bulutlu

SAKARYA - 19°C - Parçalı ve az bulutlu

EGE

A.KARAHİSAR - 20°C - Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ - 24°C - Parçalı ve az bulutlu

İZMİR - 23°C - Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA - 19°C - Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

ANTALYA - 22°C - Parçalı ve az bulutlu

BURDUR - 21°C - Parçalı ve az bulutlu

HATAY - 21°C - Parçalı ve az bulutlu

ADANA - 23°C - Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

ANKARA - 17°C - Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR - 20°C - Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ - 18°C - Parçalı ve az bulutlu

KONYA - 19°C - Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

BOLU - 18°C - Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE - 19°C - Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU - 16°C - Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK - 14°C - Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA - 17°C - Parçalı ve az bulutlu

RİZE - 12°C - Parçalı ve az bulutlu, aralıklı yağmurlu

SAMSUN - 13°C - Parçalı ve az bulutlu

TRABZON - 11°C - Parçalı ve az bulutlu, aralıklı yağmurlu

DOĞU ANADOLU

ERZURUM - -4°C - Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı

KARS - 4°C - Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı

MALATYA - 17°C - Parçalı ve az bulutlu

VAN - 9°C - Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

DİYARBAKIR - 16°C - Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP - 18°C - Parçalı ve az bulutlu

SİİRT - 14°C - Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

ŞANLIURFA - 19°C - Parçalı ve az bulutlu