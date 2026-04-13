Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir Kruvaziyer ve Deniz Turizmi Derneği Başkanı Korhan Bilgin, yaklaşan yaz mevsimiyle birlikte kentin turizm potansiyeli ve İzmir Limanı’nın son durumu üzerine Son Mühür’e önemli açıklamalarda ve değerlendirmelerde bulundu.

Korhan Bilgin: Bizim ne olacağını bilmemiz gerekiyor

İzmir Limanı’nda ciddi bir belirsizlik yaşandığını vurgulayan ve bunun kaynağının Varlık Fonu olduğunun altını çizen İzmir Kruvaziyer ve Deniz Turizmi Derneği Başkanı Korhan Bilgin, sektör olarak ne olacağını bilmediklerini aktararak, “İzmir’de daha limanın Albayrak Grubu’na devir süreci henüz tam olarak oturmadı. Özellikle kruvaziyer turizm kısmı ile konteyner turizm kısmının ayrılması soru işaretlerini hala bünyesinde barındırıyor. İhale açılacağını söyledik ancak hala bununla ilgili bir hazırlık yok.

Hala biz davet edilmedik, gelişmenin olmadığı söylendi. Bu sene nasıl gemi destinasyonları olacak soru işareti. Belirsizliği yaratan Varlık Fonu, geçen sene biz bu projenin devrolacağını duyurmuştuk. Neredeyse üzerinden bir sene geçiyor. Hala bu devir ile ilgili bir protokol imzalanmadı. Neden imzalanmadığını bilmiyoruz bekliyoruz. Konteyner kısmı ayrı Albayrak orada kendi projesini kullanacak ancak kruvaziyer bölümüne ne olacak? Bizim ne olacağını bilmemiz gerekiyor.” şeklinde konuştu.

“Allah sonumuzu hayır etsin”

Öte yandan, birçok alanda Orta Doğu’da devam eden savaşın belirsizliğinin yaşandığını belirten ve sektörün ciddi bir karmaşa içerisinde olduğunu aktaran Başkan Bilgin, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“Şu an birçok noktada İran ve ABD savaşının belirsizliği devam ediyor. Birçok gemi firması kruvaziyerlerinin destinasyonlarını azaltmaya başladı. Çok ciddi ölçüde maliyet artımına gidiliyor. Bunun yansıması devam edecek mi bilmiyoruz. Sektör ciddi bir karmaşa içerisinde bu sene Allah hepimizin sonunu hayır etsin.”