Son Mühür- İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Birimleri tarafından hazırlanan 6-12 Nisan 2026 dönemine ilişkin haftalık trafik raporu paylaşıldı. Raporda yaralanmalı trafik kazalarına ilişkin istatistikler yer alırken, önceki dönemlerde açıklanan denetim verilerine bu haftada da yer verilmedi.

Denetim verileri raporda bulunmadı

Daha önceki haftalık trafik raporlarında hız ihlali, alkollü araç kullanımı ve emniyet kemeri denetimlerine ilişkin sayısal veriler paylaşılırken, 16-22 Mart, 23-29 Mart ve 30 Mart-5 Nisan dönemlerine ait raporlarda olduğu gibi bu haftaki paylaşımda da denetim sonuçları yer almadı.

Kazaların büyük bölümünde motosikletler yer aldı

Rapora göre İzmir genelinde meydana gelen yaralanmalı trafik kazalarında motosikletler yüzde 62’lik oranla öne çıktı. Yayaların karıştığı kazalar yüzde 19, diğer araçların dahil olduğu kazalar ise yüzde 19 olarak kaydedildi.

Gündüz kazaları artışta

Verilerde kazaların yüzde 63’ünün gündüz saatlerinde, yüzde 37’sinin ise gece saatlerinde gerçekleştiği belirtildi.

Kaza türlerinde öne çıkan ihlaller

Kaza türlerine ilişkin dağılımda yandan çarpma yüzde 39 ile ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 33 ile diğer nedenler, yüzde 16 ile kavşak ihlalleri, yüzde 10 ile arkadan çarpma ve yüzde 2 ile kırmızı ışık ihlali takip etti.