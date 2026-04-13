Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte İzmir’de tatil planları yapılmaya başlandı. Döviz kurlarındaki hareketlilik, yurt dışı planlarını zorlaştırsa da bazı ülkeler Türk Lirası ile tatil yapmak isteyenler için önemli fırsatlar sunuyor. Özellikle yaşam maliyetlerinin düşük olduğu bölgeler, bütçe dostu alternatifler arayan vatandaşların ilgisini çekiyor.

Bu yıl öne çıkan rotalar, sadece ekonomik olmalarıyla değil, aynı zamanda vize kolaylıklarıyla da dikkat çekiyor. Yurt dışında tatil yapmak isteyen ancak yüksek harcamalardan kaçınmak isteyen İzmirliler için yeni cazibe merkezleri var.

Vietnam uygun fiyatlarıyla zirvede

Listenin başında yer alan Vietnam, sunduğu fiyat-performans dengesiyle öne çıkıyor. Egzotik doğası ve zengin kültürel yapısıyla dikkat çeken ülke, uygun konaklama ve yemek maliyetleri sayesinde cazibesini artırıyor.

İzmir’deki seyahat planlarını yapan vatandaşlar için Vietnam, hem farklı bir deneyim sunması hem de ekonomik olması nedeniyle ön plana çıkıyor. Lüks sayılabilecek hizmetlerin bile ulaşılabilir fiyatlarda olması, bu ülkeyi cazip hale getiriyor.

Mısır’da Türk Lirası avantaj sağlıyor

Son dönemde vize kolaylıklarıyla dikkat çeken Mısır da öne çıkan destinasyonlardan biri. Tarihi dokusu ve deniz turizmiyle bilinen ülke, Türk Lirası’nın yerel para birimi karşısındaki gücü sayesinde uygun maliyetli tatil fırsatları sunuyor.

İzmirliler için özellikle konforlu bir tatili daha düşük bütçelerle yapabilme imkânı, Mısır’ı cazip hale getiriyor. Öte yandan, bölgedeki turistik harcamaların görece düşük olması da dikkat çeken bir diğer nokta.

Balkanlar ekonomik alternatif sunuyor

Avrupa atmosferini yüksek maliyetlere katlanmadan yaşamak isteyenler için Kuzey Makedonya ve Bosna Hersek öne çıkıyor. Bu iki ülke, özellikle Üsküp ve Saraybosna gibi şehirleriyle ekonomik başkentler arasında gösteriliyor.

2024-2026 dönemini kapsayan satın alma gücü verilerine göre bu şehirler, yeme-içme ve eğlence gibi temel harcamalarda Türkiye’nin büyük şehirlerine kıyasla daha uygun fiyatlar sunuyor. İzmir gibi büyükşehirlerde artan maliyetler düşünüldüğünde, Balkanlar ciddi bir alternatif oluşturuyor.

Ulaşım ve vize avantajı dikkat çekiyor

Balkan ülkelerinin sunduğu bir diğer avantaj ise vize muafiyeti ve kısa uçuş mesafesi. Bu durum, toplam tatil bütçesini önemli ölçüde düşürüyor. Özellikle hafta sonu kaçamakları ya da kısa süreli tatiller için bu bölgeler tercih ediliyor.

Türk Lirası’nın değerini koruduğu ülkeler, 2026 yaz sezonunda İzmirli tatilciler için yeni fırsatlar sunuyor. Döviz zorunluluğunu ortadan kaldıran bu rotalar, yurt dışı tatilini daha ulaşılabilir hale getirirken, plan yapanların ilgisini giderek daha fazla çekiyor.