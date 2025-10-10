Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kültür ve sanat alanındaki en önemli etkinliklerinden biri olan İzmir Tiyatroları Buluşması, bu yıl 5. kez tiyatroseverlerle buluşacak.

15-29 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinlikte İzmir’in farklı ilçelerinde 16 tiyatro oyunu sahnelenecek.

Tiyatro kenti İzmir yeniden sahnede

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen etkinlik, “sanatın direncini salonlardan sokaklara taşımak” temasıyla düzenleniyor.

Buluşmanın amacı, tiyatro sanatını kentin her köşesine ulaştırmak ve İzmir’in köklü kültürel yapısını yeniden sahnelerle bir araya getirmek.

Aziz Vukolos Kilisesi’nden Tire’ye uzanan tiyatro yolculuğu

Buluşma, 15 Ekim’de Aziz Vukolos Kilisesi Kültür Merkezi’nde Pal Dans Tiyatrosu’nun “Yumuşak Şüphe” adlı oyunu ile perdelerini açacak.

İzmir’in dört bir yanına yayılacak program kapsamında oyunlar; Gaziemir, Ödemiş, Güzelbahçe, Narlıdere, Tire, Bergama, Torbalı, Dikili gibi pek çok ilçede seyirciyle buluşacak.

Program takvimi belli oldu

İzmir Tiyatroları Buluşması’nda yer alacak oyunlar ve tarihleri şöyle:

15 Ekim - 20.00 | Aziz Vukolos Kilisesi Kültür Merkezi

Pal Dans Tiyatrosu - Yumuşak Şüphe

16 Ekim - 20.00 | Gaziemir AKM

Tiyatro Kök35 - Cambazın Cenazesi

17 Ekim - 20.00 | Ödemiş Kültür Merkezi

Konak Belediyesi Tiyatro Topluluğu - Aslında Hepimiz Deliyiz

18 Ekim - 20.00 | EMO İzmir Şubesi Sahnesi

EMO İzmir Tiyatro Topluluğu - On İki Öfkeli

20 Ekim - 20.00 | Güzelbahçe AKM

Tiyatro Pan - Ben Pandora

21 Ekim - 20.00 | Narlıdere AKM

Boyoz Akademi - Amy Hustoy

22 Ekim - 20.00 | Tire Kültür Merkezi

Tiyatro Ansambl - Sizi Tanıyorum

23 Ekim - 20.00 | Elhamra Sahnesi

Tiyatrohane - Katil Kim?

24 Ekim - 20.00 | Elhamra Sahnesi

Oyun Hamuru Tiyatrosu - Doğaçlama Tiyatro Gösterisi

24 Ekim - 20.30 | Bergama Kültür Merkezi

Sekizde Tiyatro - Canfeda Çıkmazı

25 Ekim - 20.00 | Elhamra Sahnesi

Bi’Nevi Tiyatro - Bi’Nevi Doğaçlama

25 Ekim - 21.00 | Elhamra Sahnesi

Bir Varmış Bir Yokmuş Tiyatro - Uzun Form Doğaçlama

26 Ekim - 20.00 | Torbalı İsmail Uygur Kültür Merkezi

İzmir Aşkına Derneği - İzmir Aşkına 8500

27 Ekim - 20.30 | Dikili Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi

Anart Tiyatro Topluluğu - Medea

28 Ekim - 20.00 | Elhamra Sahnesi

Tiyatro Peron - Neredeyse Eşittir

29 Ekim - 20.00 | Elhamra Sahnesi

Öteki Beriki Tiyatro Topluluğu - Küçük Gözyaşı Güvercini Frida Kahlo

Elhamra Sahnesi merkezde, ilçeler sahnede

Etkinlik boyunca Elhamra Sahnesi, merkezdeki gösterilerin ana durağı olurken; İzmir’in tüm ilçelerinde tiyatro kültürünü yaygınlaştıracak sahneler oluşturulacak. Böylece hem profesyonel hem de amatör tiyatro toplulukları, geniş bir izleyici kitlesine ulaşma fırsatı bulacak.