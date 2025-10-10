Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kültür ve sanat alanındaki en önemli etkinliklerinden biri olan İzmir Tiyatroları Buluşması, bu yıl 5. kez tiyatroseverlerle buluşacak.
15-29 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinlikte İzmir’in farklı ilçelerinde 16 tiyatro oyunu sahnelenecek.
Tiyatro kenti İzmir yeniden sahnede
İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen etkinlik, “sanatın direncini salonlardan sokaklara taşımak” temasıyla düzenleniyor.
Buluşmanın amacı, tiyatro sanatını kentin her köşesine ulaştırmak ve İzmir’in köklü kültürel yapısını yeniden sahnelerle bir araya getirmek.
Aziz Vukolos Kilisesi’nden Tire’ye uzanan tiyatro yolculuğu
Buluşma, 15 Ekim’de Aziz Vukolos Kilisesi Kültür Merkezi’nde Pal Dans Tiyatrosu’nun “Yumuşak Şüphe” adlı oyunu ile perdelerini açacak.
İzmir’in dört bir yanına yayılacak program kapsamında oyunlar; Gaziemir, Ödemiş, Güzelbahçe, Narlıdere, Tire, Bergama, Torbalı, Dikili gibi pek çok ilçede seyirciyle buluşacak.
Program takvimi belli oldu
İzmir Tiyatroları Buluşması’nda yer alacak oyunlar ve tarihleri şöyle:
15 Ekim - 20.00 | Aziz Vukolos Kilisesi Kültür Merkezi
Pal Dans Tiyatrosu - Yumuşak Şüphe
16 Ekim - 20.00 | Gaziemir AKM
Tiyatro Kök35 - Cambazın Cenazesi
17 Ekim - 20.00 | Ödemiş Kültür Merkezi
Konak Belediyesi Tiyatro Topluluğu - Aslında Hepimiz Deliyiz
18 Ekim - 20.00 | EMO İzmir Şubesi Sahnesi
EMO İzmir Tiyatro Topluluğu - On İki Öfkeli
20 Ekim - 20.00 | Güzelbahçe AKM
Tiyatro Pan - Ben Pandora
21 Ekim - 20.00 | Narlıdere AKM
Boyoz Akademi - Amy Hustoy
22 Ekim - 20.00 | Tire Kültür Merkezi
Tiyatro Ansambl - Sizi Tanıyorum
23 Ekim - 20.00 | Elhamra Sahnesi
Tiyatrohane - Katil Kim?
24 Ekim - 20.00 | Elhamra Sahnesi
Oyun Hamuru Tiyatrosu - Doğaçlama Tiyatro Gösterisi
24 Ekim - 20.30 | Bergama Kültür Merkezi
Sekizde Tiyatro - Canfeda Çıkmazı
25 Ekim - 20.00 | Elhamra Sahnesi
Bi’Nevi Tiyatro - Bi’Nevi Doğaçlama
25 Ekim - 21.00 | Elhamra Sahnesi
Bir Varmış Bir Yokmuş Tiyatro - Uzun Form Doğaçlama
26 Ekim - 20.00 | Torbalı İsmail Uygur Kültür Merkezi
İzmir Aşkına Derneği - İzmir Aşkına 8500
27 Ekim - 20.30 | Dikili Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi
Anart Tiyatro Topluluğu - Medea
28 Ekim - 20.00 | Elhamra Sahnesi
Tiyatro Peron - Neredeyse Eşittir
29 Ekim - 20.00 | Elhamra Sahnesi
Öteki Beriki Tiyatro Topluluğu - Küçük Gözyaşı Güvercini Frida Kahlo
Elhamra Sahnesi merkezde, ilçeler sahnede
Etkinlik boyunca Elhamra Sahnesi, merkezdeki gösterilerin ana durağı olurken; İzmir’in tüm ilçelerinde tiyatro kültürünü yaygınlaştıracak sahneler oluşturulacak. Böylece hem profesyonel hem de amatör tiyatro toplulukları, geniş bir izleyici kitlesine ulaşma fırsatı bulacak.