Son Mühür- İzmir genelinde devam eden su sıkıntısı, bu gece birçok ilçeyi etkileyecek. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), bakım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 10 Ekim gecesi 23.00 ile 05.00 saatleri arasında kapsamlı su kesintisi uygulanacağını açıkladı.

Karabağlar ve Konak geceden sabahın ilk saatlerine kadar susuz kalacak

İZSU’nun “Bölge–2” kesinti programına göre, Karabağlar ilçesinde Abdi İpekçi, Adnan Süvari, Ali Fuat Cebesoy, Ali Fuat Erden, Arap Hasan, Aşık Veysel, Aydın, Bahar, Bahriye Üçok, Bahçelievler, Barış, Basın Sitesi, Bozyaka, Cennetçeşme, Devrim, Doğanay, Emrez, Esenlik, Esentepe, Esenyalı, Fahrettin Altay, Gazi, General Kazım Özalp, Günaltay, Gülyaka, İhsan Alyanak, Kazım Karabekir, Kibar, Limontepe, Maliyeciler, Metin Oktay, Muammer Akar, Osman Aksüner, Özgür, Peker, Poligon, Refet Bele, Reis, Salih Omurtak, Sevgi, Şehitler, Tahsin Yazıcı, Uğur Mumcu, Umut, Uzundere, Üçkuyular, Vatan, Yaşar Kemal, Yunus Emre, Yurtoğlu ve Yüzbaşı Şerafettin mahalleleri etkilenecek.

Konak ilçesinde ise 1. Kadriye, 19 Mayıs, 2. Kadriye, 26 Ağustos, Akarcalı, Akdeniz, Akın Simav, Ali Reis, Alsancak, Altay, Altıntaş, Anadolu, Atamer, Aziziye, Ballıkuyu, Barbaros, Boğaziçi, Bozkurt, Cengiz Topel, Çahabey, Çankaya, Çınarlı, Çınartepe, Çimentepe, Dayıemir, Dolaplıkuyu, Duatepe, Ege, Emir Sultan, Etiler, Faikpaşa, Fatih, Ferahlı, Fevzi Paşa, Göztepe, Güney, Güngör, Güzelyalı, Güzelyurt, Halkapınar, Hasan Özdemir, Hilal, İmariye, İsmet Kaptan, İsmetpaşa, Kadifekale, Kahraman Mescit, Kahramanlar, Kemal Reis, Kılıç Reis, Kocakapı, Kocatepe, Kosova, Kubilay, Küçükada, Kültür, Lale, Levent, Mecidiye, Mehmet Akif, Mehmet Ali Akman, Mehtap, Mersinli, Millet, Mimar Sinan, Mirali, Mithatpaşa, Murat, Murat Reis, Namık Kemal, Odunkapı, Oğuzlar, Pazaryeri, Piri Reis, Saygı, Selçuk, Sümer, Süvari, Şehit Nedim Tuğaltay, Tan, Tınaztepe, Trakya, Turgut Reis, Türkyılmaz, Tuzcu, Uğur, Ulubatlı, Umurbey, Ülkü, Vezirağa, Yavuz Selim, Yenidoğan, Yenişehir, Yeşildere, Yeşiltepe, Yıldız, Zafertepe, Zeybek ve Zeytinlik mahalleleri kesintiden etkilenecek.

Bornova, Balçova ve Narlıdere de kesinti programında

Bornova’da Barbaros, Birlik, Çamkule (kısmen), Egemenlik, Gazi Osman Paşa (kısmen), Işıklar, Karacaoğlan, Koşukavak, Meriç, Merkez, Mersinli Serintepe, Tuna, Yeşilova, Yunus Emre ve Zafer mahallelerinde su verilemeyecek.

Balçova’da Bahçelerarası, Çetin Emeç, Eğitim, Fevzi Çakmak, İnciraltı, Korutürk, Onur ve Teleferik mahalleleri; Narlıdere’de ise 2. İnönü, Altıevler, Atatürk, Çamtepe, Çatalkaya, Huzur, Ilıca, Limanreis, Narlı, Sahilevleri ve Yenikale mahalleleri kesintiden etkilenecek.

Güzelbahçe, Buca ve Gaziemir de listede

Güzelbahçe’de Atatürk, Çamlı, Çelebi, Kahramandere, Küçükkaya, Maltepe, Mustafa Kemal Paşa, Siteler, Yaka, Yalı ve Yelki mahallelerinde su kesintisi uygulanacak.

Buca’da 29 Ekim, Adatepe, Akıncılar, Atatürk, Aydoğdu, Barış, Buca Koop, Buca OSB, Cumhuriyet, Çağdaş, Çaldıran, Çamlık, Çamlıkule, Çamlıpınar, Dicle, Doğancılar, Dumlupınar, Efeler, Fırat, Gaziler, Göksu, Hürriyet, İnkılap, İnönü, İzkent, Karanfil, Kaynaklar Merkez, Kozağaç, Kuruçeşme, Laleli, Menderes, Murathan, Mustafa Kemal, Seyhan, Şirinkapı, Ufuk, Vali Rahmi Bey, Yaylacık, Yenigün, Yeşilbağlar, Yıldız, Yıldızlar, Yiğitler ve Zafer mahalleleri gece kesintisinden etkilenecek.

Gaziemir ilçesinde ise Emrez Mahallesi’nin bir bölümü su alamayacak.

Gündüz arızalar da etkili olacak

Planlı kesintilerin dışında Çiğli Harmandalı Mahallesi’nde 07.47–09.48 saatleri arasında branşman arızası, Menderes Orta Mahallesi’nde ise 08.25–10.30 saatleri arasında ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yaşanacak.

İZSU’dan vatandaşlara uyarı

İZSU, su şebekesinde yapılacak bakım ve onarım çalışmalarının sürdürülebilir hizmet için zorunlu olduğunu belirtti. Kurum, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için kesinti öncesinde su depolarını doldurmalarını ve tasarruflu kullanım sağlamalarını istedi.