Dünyanın en prestijli gastronomi platformlarından TasteAtlas'ın "en iyi kıyma yemeği" seçerek küresel listenin birinci sırasına yerleştirdiği tescilli Tire Şiş Köfte, şimdi de uluslararası diplomasinin merkezine giriyor. Türkiye'nin ev sahipliğinde toplanan NATO zirvesinin resmi menüsüne giren coğrafi işaretli bu lezzet, dünya liderlerinin tabağına ulaşacak. Zirve organizasyonundan gelen yüklü talep üzerine resmi yetkililer vakit kaybetmeden Tire Süt Kooperatifi ile masaya oturdu.

Siparişler merkez için hazırlandı.

Tesislerde hummalı mesai: İlk sevkiyat yola çıktı

Protokolün mutfak talebini karşılamak için kooperatifin modern entegre tesislerinde hummalı bir çalışma başladı. Sıkı hijyen ve kalite standartları altında, aslına uygun olarak hazırlanan tescilli şiş köfteler özel ambalajlarında paketlendi.

Liderlerin ağırlanacağı zirve merkezine ulaştırılmak üzere soğuk zincir araçlarına yüklenen dev sipariş, Tire'den uğurlandı. Bölge üreticisinin emeği olan bu özel etler, uluslararası bir arenada vizyona çıkacak.

İlçemiz adına büyük dönüm noktası

Bu gelişme üzerine AK Parti Tire İlçe Başkanı A. Kadir Uğurlu, Tire Süt Kooperatifi Başkanı Osman Öztürk ve Tire Lokantacılar Odası Başkanı Burak Göksu kooperatif tesislerinde bir araya gelerek ortak bir basın açıklaması yaptı.

İlçenin siyasi ve mesleki temsilcileri, yerel bir lezzetin dünya siyasetine yön veren aktörlerin masasında yer almasını tarihi bir başarı olarak nitelendirdi. Doğru üretim ve coğrafi işaret korumasının Tire ekonomisine doğrudan katkı sağladığını belirten başkanlar, topraktan sofraya bu zincirde alın teri döken tüm üreticilere ve çalışanlara teşekkürlerini iletti.