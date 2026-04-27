Göztepe için bu sezonun hikayesi kuşkusuz iç saha performansında saklı. İzmir temsilcisi, Trendyol Süper Lig’de taraftarı önünde çıktığı 16 maçta topladığı 28 puanla devlerin hemen ardına yerleşti.

Sarı-kırmızılılar Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’un ardından ligin en başarılı 5inci iç saha takımı konumunda. Şimdi ise tek bir amaç var. Sezonun son iç saha randevusunda Gaziantep FK’yi devirip bu başarılı tabloyu galibiyetle noktalamak.

16'da 2 mağlubiyet

Gürsel Aksel Stadyumu'nda bu yıl kolay kolay bileği bükülmedi Göztepe’nin. Çıktıkları 16 müsabakanın sadece 2’sinde sahadan puansız ayrıldılar. İlginçtir ki bu yenilgiler yalnızca ligin zirvesindeki Galatasaray ve üst sıraları zorlayan Trabzonspor karşısında geldi. Beşiktaş ve Başakşehir gibi ekipleri evinden puansız gönderen sarı-kırmızılılar, 7 maçta da rakipleriyle yenişemeyerek sahasını adeta bir kale gibi savundu.

9 maç top ağlara değmedi

Skor yükü bakımından 22 golle üretken bir görüntü çizen Göztepe, asıl farkı savunma disipliniyle yarattı. Kalesinde toplam 13 gol gören İzmir ekibinde teknik direktör Stanimir Stoilov’un savunma kurgusu meyvelerini verdi.

Öyle ki Göztepe tam 9 maçta kalesinde hiç gol görmeyerek oldukça zor bir istatistiğe imza attı. Hem hücumda hem de savunmada sergilenen bu dengeli oyun, Göztepe’yi bu sezon ligin en çekinilen iç saha takımlarından biri yaptı.

