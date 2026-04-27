Göztepe, Antalyaspor galibiyetiyle puanını 51’e yükseltti. Sarı-kırmızılı ekip, aynı puana sahip RAMS Başakşehir FK ile 5’incilik yarışı verirken haftayı 6’ncı sırada tamamladı. Kalan 3 maçını kazanmayı hedefleyen İzmir temsilcisi, ardından rotasını Ziraat Türkiye Kupası’na çevirmeyi planlıyor.

Başakşehir ile ikili averajda eşit durumda olan Göztepe, genel averajda ise rakibinin 9 gol gerisinde bulunuyor. Bu nedenle olası puan eşitliğinde avantaj sağlamak isteyen sarı-kırmızılılar, kalan maçlarını farklı skorlarla kazanmayı hedeflerken, İstanbul ekibinin puan kayıplarını da bekleyecek.

Göztepe ile RAMS Başakşehir FK’nin 5’inci sırayı alarak UEFA Avrupa Konferans Ligi bileti kazanabilmesi için Ziraat Türkiye Kupası sonuçları da belirleyici olacak. Kupada yarı final aşamasına gelinirken, ligde ilk 4 içinde yer alan Trabzonspor veya Beşiktaş’tan birinin kupayı kazanması gerekiyor.

Aksi durumda, ligde ilk 4 dışında bulunan Konyaspor ya da Gençlerbirliği kupayı müzesine götürürse, ligi 5’inci sırada tamamlayan takım Avrupa vizesi alamayacak. Yarı final eşleşmelerinde Beşiktaş, Konyaspor ile karşılaşırken; Trabzonspor’un rakibi Gençlerbirliği oldu.

''Her şeyi başarabiliriz...''

Kalan 3 haftada Trabzonspor (D), Gaziantep FK ve Samsunspor (D) ile karşılaşacak Göztepe’de teknik direktör Stanimir Stoilov, Avrupa hedefinden vazgeçmeyeceklerini vurguladı. Kupayı Trabzonspor ya da Beşiktaş’ın kazanmasını beklediklerini ifade eden Stoilov, “Göztepe ailesi olarak kalan 3 maçta kenetleneceğiz. Birlik ve beraberliğimizi korursak her şeyi başarabiliriz” dedi.