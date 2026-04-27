Akıllı telefon dünyasının gözü kulağı Apple'ın eylül ayında sahneye çıkaracağı yeni seriye çevrildi. İlk sızıntılara göre marka, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve ilk katlanabilir telefonu iPhone Fold ile teknoloji severlerin karşısına çıkıyor. Standart model ve uygun fiyatlı iPhone 18e varyantları için ise 2027 yılının bahar ayları işaret ediliyor. Ekran altı Face ID ile küçülen Dinamik Ada, 2 nm teknolojisiyle üretilen A20 Pro çip ve değişken diyaframlı kamera gibi detaylar teknoloji kulislerini şimdiden hareketlendirdi. Peki, yeni iPhone 18 tasarımı nasıl olacak? Cihazın teknik özellikleri neler sunuyor? İşte ayrıntılar...

iPHONE 18 NE ZAMAN ÇIKACAK, TÜRKİYE'YE NE ZAMAN GELECEK?

Apple, yeni nesil akıllı telefonlarını iki farklı zaman diliminde tanıtmaya hazırlanıyor. Teknoloji devinin eylül ayında düzenleyeceği büyük lansmanda sahneye sadece üst segment modeller olan iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve yepyeni bir adım olan iPhone Fold çıkacak. Standart iPhone 18 ve daha bütçe dostu olması planlanan iPhone 18e modellerini görmek isteyen kullanıcılar ise 2027 yılının bahar aylarını bekleyecek. Tanıtımın hemen ardından cihazların kısa süre içinde Türkiye pazarında da satışa sunulması öngörülüyor.

iPHONE 18 PRO TASARIMI NASIL OLACAK, HANGİ RENKLER VAR?

Yeni seride tasarım anlamında ince ama etkili dokunuşlar göze çarpıyor. Pro modellerde 6,3 inç ve 6,9 inç ekran boyutları korunurken, arka taraftaki üçlü kamerayı barındıran "plato" tasarımı devam ediyor. En büyük yenilik ise ekranın ön yüzünde yaşanıyor. Face ID kızılötesi sensörünün ekran altına taşınmasıyla birlikte yıllardır süregelen Dinamik Ada tasarımı gözle görülür oranda küçülüyor. Cihazın arka yüzeyinde MagSafe şarjını destekleyen daha buzlu bir cam görünümü tercih edilirken, Pro Max modelinin daha büyük bir bataryaya yer açmak için bir miktar kalınlaşacağı konuşuluyor. Ayrıca, Pro serisine özel yepyeni bir kırmızı renk seçeneğinin geleceği de sızıntılar arasında yer alıyor.

iPHONE 18 TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE KAMERASI NASIL OLACAK?

Cihazın kalbinde TSMC'nin 2 nanometre üretim süreciyle geliştirdiği yepyeni A20 Pro çip yatıyor. Bu yeni işlemci, önceki nesillere göre hem performansı katlıyor hem de enerji verimliliğini üst düzeye çıkarıyor. İnternet ve bağlantı hızını uçuracak olan üçüncü nesil C2 modem ile Wi-Fi 7 destekli N2 çip de donanımın en güçlü parçalarından biri olarak öne çıkıyor. Uydu üzerinden internette gezinme imkanı da cihazın dikkat çeken yenilikleri arasına giriyor.

Kamera tarafında ise her iki Pro modelinde 48 megapiksel Fusion kamera kullanılıyor. Değişken diyafram özelliği sayesinde kullanıcılar, lense giren ışık miktarını ve alan derinliğini profesyonel bir makine gibi manuel olarak ayarlama şansı yakalıyor. Ayrıca kaydırma hareketlerini ortadan kaldıran, daha basit ve fonksiyonel bir Kamera Kontrol düğmesi de yeni kasada yerini alıyor.

iPHONE 18 FİYATI NE KADAR OLACAK?

Cihazın fiyatlandırması konusunda Apple cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak şirketin geçmiş fiyat politikaları ve küresel pazar analizleri göz önüne alındığında, standart iPhone 18 modelinin başlangıç fiyatının 799 dolar seviyesinde olması bekleniyor. Pro ve katlanabilir modellerin fiyat etiketlerinin ise donanım farklarına göre çok daha yüksek seviyelerde seyredeceği tahmin ediliyor.