İzmir’in nüfusu kaç sorusu 2025 verileriyle birlikte tekrar aranmaya başladı. Rakam açık, ama yorum kısmı biraz kişisel. Çünkü artış var evet, ama öyle patlayan bir büyüme değil, daha sakin ilerleyen bir tablo var gibi.

İzmir’in nüfusu kaç?

2025 yılı itibarıyla İzmir’in nüfusu 4 milyon 504 bin 185 kişi olarak kaydedildi.

Bu sayı İzmir’i yine Türkiye’nin en kalabalık üçüncü ili yapıyor. İstanbul ve Ankara’nın ardından geliyor. Ama şunu söylemek lazım, İzmir’in büyüme temposu diğer iki şehre göre daha yavaş hissediliyor, bu fark ediliyor yani.

İzmir nüfusu neden artıyor?

Burada tek bir sebep yok aslında. Ama en belirgin olanı göç.

İstanbul’dan sıkılan, kalabalıktan bunalan insanlar İzmir’e yöneliyor. Bu durum son birkaç yılda daha görünür hale geldi. Denizi, havası falan klişe gibi geliyor ama gerçekten etkili. Bir de şehir çok yorucu değil, o da tercih sebebi.

Üniversiteleri de unutmamak lazım. Genç nüfus sürekli akıyor şehre, bu da sayıyı yukarıda tutuyor ister istemez.

İzmir’de en kalabalık ilçeler hangileri?

İlçelere baktığında tablo netleşiyor aslında. Buca, Karabağlar, Bornova ve Karşıyaka en yoğun bölgeler.

Buca zaten başlı başına bir dünya gibi. Karabağlar da aynı şekilde kalabalık. Bornova biraz daha öğrenci yoğun, o hissediliyor. Karşıyaka ise hem sosyal hayat hem yerleşim açısından dengeli bir yer.

Bu ilçeler dolu olunca merkez de dolu kalıyor, zincir gibi düşünmek lazım.

Genel olarak İzmir büyüyor ama böyle kontrolsüz bir genişleme yok. Daha kendi halinde ilerleyen bir şehir gibi duruyor, bu belki de onu cazip yapan şeylerden biri.

Kısaca bakarsak İzmir’in nüfusu 4,5 milyonu geçmiş durumda. Ama bu artış hızlı değil, daha yavaş, sindire sindire diyebilrsin