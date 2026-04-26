Osman Günden / Son Mühür - Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik, Kulüp İdari Menajeri Furkan Akın ile Proje Kurulu Başkanı ve Bursastore Sorumlusu Enbiya Topal, Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil ve CEO Kerem Ertan’ı ziyaret etti.

Bursaspor'dan paylaşım

Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik, söz konusu ziyareti yaptığı açıklamayla duyurdu:

''Göztepe Spor Kulübü Onursal Başkanı Sayın Mehmet Sepil’i, Gürsel Aksel Stadyumu’nda ziyaret ettik. Nazik ev sahipliğinden dolayı sevgili başkanıma teşekkür ediyor, Göztepe’ye Avrupa kupaları yolunda başarılar diliyorum.''

Göztepe'de hedef Avrupa

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Göztepe, Gürsel Aksel Stadyumu’nda konuk ettiği Hesap.com Antalyaspor’u 2-0 mağlup etti. İzmir temsilcisi, karşılaşmanın henüz başında Juan ve Arda Okan Kurtulan’ın attığı gollerle üstünlüğü ele geçirerek mücadeleyi kontrol altında tamamladı. İzmir ekibi bu galibiyetle 51 puanla 6. sırada Avrupa kotası takibini sürdürdü.

Bursaspor şampiyon oldu

Bursaspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek kupasına kavuştu. Yeşil-beyazlı ekip, 33. haftada Somaspor’u 5-1 mağlup ederek zirveyi garantiledi. Şampiyonluk sonrası deplasmanda Aliağa FK’yı 5-0 yenen Bursaspor, sezonu 80 puanla lider tamamlayarak TFF 1. Lig’e yükseldi.