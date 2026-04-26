Son Mühür / Osman Günden Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Göztepe ile Hesap. com Antalyaspor karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanan mücadelede Göztepe, rakibini ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın henüz 15. saniyesinde Juan’ın attığı golle öne geçen sarı-kırmızılı ekip, 22. dakikada Arda Okan Kurtulan’ın kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı ve mücadeleyi bu skorla kazandı.

Juan'dan en erken gol

Göztepe forması giyen Juan’ın kaydettiği gol, Trendyol Süper Lig’de bu sezon atılan en erken gol olarak kayıtlara geçti.

Hesap. com Antalyaspor maçının ardından konuşan Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov şunları söyledi:

"En önemlisi tüm Göztepe ailesi olarak hep beraber olmamız ve son maçımıza kadar bu birlikteliğimizle hayalimizin, Avrupa hedefimizin peşinden koşmaya devam etmemizdir. Beraber olursak bunu kesinlikle başaracağımıza inanıyorum. Maçtan önce bazı sıkıntılarımız vardı ama forma giyen oyuncular bu sıkıntıları sahada çözdüler.

Oyuna sonradan girip katkı sağlamak zordur ama bugün oynayan herkes her şeyini verdi. Göztepe'nin kazanması için bütün oyuncular önemli bir mücadele sergiledi ve bu durumdan oldukça tatmin oldum.

Bence en önemli şey, bugünkü yüksek enerjimizi ve hırsımızı ligin sonuna kadar diğer maçlara da yansıtabilmemizdir. Son maçlarda uzatmalarda yediğimiz goller nedeniyle çok fazla puan ve zaman kaybettik; bu bizim adımıza çok üzücüydü ancak burada kaybettiklerimizin telafi edileceğini düşünüyorum.

Bizim için en mühimi, sonuna kadar hep beraber mücadelemizi sürdürmemiz ve hayalimizin peşinden koşmamızdır. Ayrıca Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ın ya da Trabzonspor'un kazanmasını umuyorum. Zaten onlar ligde de ön sıralarda bulunan takımlar, o yüzden bu durum açıkçası sürpriz değil"

Puan durumu

Bu sonuçla birlikte Göztepe, ligde üç maçlık aranın ardından galibiyetle tanıştı ve puanını 51’e yükselterek 6. sıradaki yerini korudu. Hesap.com Antalyaspor’da ise galibiyet hasreti üç maça çıktı. Akdeniz temsilcisi, 28 puanla 15. sırada bulunuyor.

Sıradaki rakip Trabzonspor

Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe, Trabzonspor ile 2 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00'de Papara Park'ta karşılaşacak. Zirve mücadelesi veren Trabzonspor, Fenerbahçe ve Galatasaray, aynı gün ve aynı saatte sahaya çıkacak. Trabzonspor ligde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ardından 65 puan ve 25 averajla 3. sırada bulunuyor.

Savic, Göztepe maçında forma giyemeyecek

Trabzonspor, 27 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesinde yapılan antrenmanın ardından bordo-mavili ekip, Stefan Savić’in sol alt bacak iç kısmında kısmi kas yaralanmasına bağlı kanama ve ödem tespit edildiğini duyurdu. Tecrübeli oyuncunun MR kontrolünden geçeceği ve en az iki hafta sahalardan uzak kalmasının beklendiği öğrenildi.

İlk maçta Trabzon galip geldi

Ligin ilk yarısında Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan maçı bordo-mavili takım 2-1 kazanmıştı. Trabzon'a galibiyeti getiren golleri 46 ve 76. dakikalarda Ernest Muçi kaydetmişti. İzmir temsilcisinin tek golü ise 85. dakikada Dennis'den gelmişti.