Antalyaspor cephesinde moraller bozuk Göztepe deplasmanından eli boş dönmenin faturası ise ağır. Maç sonu basın tribününün karşısına geçen teknik patron Sami Uğurlu'nun yüzünden düşen bin parçaç "Bundan sonra hata yapma lüksümüz 'puan kaybettik ama önümüzdeki maçlara bakalım' deme şansımız kalmadı maalesef" diyerek sözlerini özetledi.

Göztepe'den planları suya düşüren eden erken gol

Göztepe’nin ne oynayacağını nasıl bastıracağını aslında ezberlemişti ekip. Uzun toplar agresif ön alan baskısı.. Her şey kağıt üzerinde hazırdı ama gelin görün ki daha maçın 1. dakikası bile dolmadan kalede görülen o gol tüm hazırlığı bir anda çöpe attı. Uğurlu bu durumu anlatırken hayal kırıklığını gizleyemedi "Bir hafta boyunca çalış, didin; sonra git 60. saniyede gol ye. İnsanın canını en çok bu sıkıyor." İkinci yarıda hamleler gelse de o vites artırma anı çok geç geldi. Sahada daha hırçın daha "isteyen" bir Antalyaspor görmeyi bekliyorduk ama ilk yarıdaki tutukluk işi bitirdi.

Kritik eşik

Puan cetveline bakınca manzara pek iç açıcı değil. konforlu 4-5 puanlık fark eridi "Geldiğimiz yere döndük sıfır noktası burası." Ama pes etmiş de değil. Önümüzdeki üç maçın ikisinin Antalya’da olması en büyük umut ışığı. "Bu ligde kalmak istiyorsak o sahada savaşacağız. İnancım tam mı? Evet. Ama sadece inanmak yetmez rakibe o baskıyı hissettireceğiz" dedi.

"Hayal satmıyorum, gerçek bu"

Sami Uğurlu Tüm ihale benimdir diyerek takımı koruma altına alsa da kadronun bıçak sırtı durumunu açık yüreklilikle paylaştı. Takım olarak iyi olduklarında her şeyi başarabileceklerini ama bireysel performanslar düştüğünde işlerin sarpa sardığını biliyor. Kendi tabiriyle ekstra kötü oynarken bile maç kazandıracak bir süper kahraman lüksü yok bu takımın.

Yolun sonu göründü

Şimdi tek bir odak noktası var: Alanyaspor maçı. Galatasaray falan sonraki iş... "Önceki haftaları bir şekilde telafi ettik ama bu son düzlüğün dönüşü yok," diyerek camiaya seslenen Uğurlu, mazeret defterini tamamen kapattıklarını söyledi. 6 puan toplandığı an, ikili averajın da yardımıyla Antalyaspor nefes alacak. Başka yolu da yok zaten; ya o sahada sonuna kadar ter dökülecek ya da sonuçlarına katlanılacak.