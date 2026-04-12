İzmir’in köklü spor kulüplerinden Altay’da sular durulmuyor. 3. Lig 4. Grup’ta mücadele eden siyah-beyazlı camia, kulübün geleceğini şekillendirecek kritik bir dönemece giriyor. Mevcut yönetimin aldığı karar doğrultusunda, İzmir temsilcisinin Mayıs ayı içerisinde olağanüstü genel kurul maratonuna başlayacağı öğrenildi. İşte siyah-beyazlı kulüpte seçim kararının perde arkası ve yaşanacak sürece dair tüm detaylar...

Altay sandık başına gidiyor: Mayıs ayında randevu

Siyah-beyazlı kulübün yönetim kanadından sızan bilgiler, Altay delegelerinin bahar aylarında yeniden sandık başına davet edileceğini gösteriyor. Kulüp tüzüğü ve yasal zorunluluklar gereği, 6 aylık süreç içerisinde kongreye gitme mecburiyeti bulunan mevcut idari heyet, takvimi netleştirdi. Alınan bu stratejik karar, kulübün hem mali yapısını hem de sportif geleceğini yeniden planlamak adına büyük önem taşıyor. Camia içerisinde büyük bir merakla beklenen bu hamle, Altay’ın profesyonel liglerdeki yol haritasını belirleyecek en önemli adım olarak nitelendiriliyor.

Geçmişteki adaylık krizi hafızalardaki tazeliğini koruyor

Seçim kararı, kulübün son dönemde yaşadığı kaotik kongre süreçlerini de akıllara getirdi. Hatırlanacağı üzere, 26 Aralık tarihinde gerçekleştirilen son genel kurulda oldukça gergin anlar yaşanmıştı. O dönem başkanlık için kolları sıvayan Arif Benan Savaş, kongre salonunda üyelerin sert tepkileriyle karşılaşınca son dakikada adaylık dosyasını geri çekmişti. Bu beklenmedik gelişme üzerine başka aday çıkmaması sebebiyle, mevcut yönetim kurulu kulübün yönetimsiz kalmaması adına görevine devam etmek durumunda kalmıştı. Ancak yasal prosedürler, bu geçici çözümün kalıcı bir yapıya kavuşması için yeniden seçim yapılmasını zorunlu kıldı.

Başkan Sinan Kanlı’nın kararı bekleniyor: Aday olacak mı?

Gözler şimdi kulübün mevcut başkanı Sinan Kanlı’ya çevrilmiş durumda. Altay’ın bu zorlu sürecinde dümende bulunan Kanlı’nın, yaklaşan Mayıs kongresinde koltuğunu koruyup korumayacağı henüz netlik kazanmadı. Başkanın, önümüzdeki günlerde yönetimindeki kurmaylarıyla yapacağı istişarelerin ardından adaylık konusundaki resmi tavrını kamuoyuna duyurması bekleniyor. İzmir temsilcisinde başkanlık bilmecesinin çözülmesiyle birlikte, diğer muhtemel adayların da sahadaki yerini alması ve siyah-beyazlıların seçim atmosferine tamamen girmesi öngörülüyor.

