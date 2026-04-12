AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu hedef aldı. İnan, açıklamasında hem sert ifadeler kullandı hem de uluslararası kamuoyuna mesaj verdi.

“Tarih bunu elbet yazacak”

İnan paylaşımında Netanyahu’ya yönelik şu ifadeleri kullandı: “İnsanlık tarihinin en büyük soykırımcıları listesine girdin. Sonun Hitler'den daha fena olacak. Tarih bunu elbet yazacak.”

“Her birinin bedelini ağır ödeyeceksin”

Açıklamasının devamında sivillere yönelik saldırılara dikkat çeken İnan, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Öldürdüğün her bebeğin, her kadının, her bir Müslümanın bedelini çok ağır ödeyeceksin.”

Ne olmuştu?

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Benim liderliğim altında İsrail, İran’ın terör rejimi ve onun vekil güçleriyle savaşmaya devam edecek; Erdoğan’ın aksine, o bu yapılarla uyum sağlıyor ve kendi Kürt vatandaşlarını katletti” ifadelerini kullanmıştı.