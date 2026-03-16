SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-İzmir siyaseti, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ile sosyal medya platformu "İzmir’de Son Dakika" arasındaki "çakar lamba" ve "şantaj" iddialarıyla çalkalanıyor. Tartışmaların odağındaki platform, yayınladığı son mesajla kurumlarına müfettiş geldiğini duyururken; Milletvekili Çankırı, yaşananların ardında geçmişte engellediği bir usulsüzlüğün intikam çabası olduğunu ileri sürdü.

Platformdan "Kapatma" Resti

"İzmir’de Son Dakika" platformu, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, Milletvekili Çankırı’nın "çakar lamba" iddialarını ispatlamaya davet etti. Paylaşımda, "Kendisi bu iddiayı kanıtlayabilirse, yayın hayatımıza son vermeyi kabul ediyoruz. Ancak ispatlayamazsa kendisinin ne yapacağını merak ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın en dikkat çekici kısmı ise vergi müfettişleriyle ilgili olan bölümdü. Sayfa yönetimi, "Bu olaydan hemen sonra vergi müfettişlerinin kurumumuzu incelemeye başlaması herhalde bir tesadüf olsa gerek" diyerek, hukuki sürecin baskı aracına dönüştürüldüğünü iddia etti.

Çankırı: "Mesele Gazetecilik Değil, Maskeli Tetikçilik"

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ise platformu "itibar suikastı" yapmakla suçladı. Çankırı, hedef alınmasının sebebinin kişisel bir husumet olduğunu belirterek, "Bu şahıs, şahsi aracına taktırdığı usulsüz çakar lamba ile yakalandığında makamımızı ve ismimizi kullanarak imtiyaz elde etmeye çalışmıştır. Kendi aracımda dahi bulunmayan bir düzeneği kanunsuz şekilde kullananlara geçit vermediğimiz için bugün 'gazetecilik' maskesi altında bir tetikçilikle karşı karşıyayız."

"Dijital Zorbalığa Geçit Vermeyeceğiz"

Kendisine destek veren vatandaşların yorumlarının platform tarafından silindiğini ve sansürlendiğini belirten Çankırı, durumu "zavallı bir acziyet" olarak nitelendirdi. Şantaj ve iftira yoluyla siyaseti dizayn etmeye çalışanlara karşı yargı sürecini başlattığını duyuran Milletvekili, "Hiçbir 'silme' tuşu hakikati karartmaya yetmeyecektir" dedi.

Yargı Karar Verecek

İzmir kamuoyunda geniş yankı uyandıran bu karşılıklı suçlamaların ardından gözler yargıya çevrildi. Çankırı, yalan haber ve şantajın TCK kapsamında suç olduğunu hatırlatarak adaletin tecelli edeceğine inandığını vurgularken; platform yönetimi ise şeffaflık çağrısını yineledi.