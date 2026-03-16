Tutuklu bulunan eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun ağabeyi Salim Birol Aslanoğlu hayatını kaybetmişti. Bugün Birol Aslanoğlu için cenaze töreni düzenlenirken, Şenol Aslanoğlu ise özel izinle cenaze törenine katılım sağladı. Cenaze töreninde dikkat çeken konu ise, basın mensuplarına jandarma ve emniyet birimleri tarafından getirilen çekim yasağı oldu. Yaşanan bu gelişmeyle ilgili olarak İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nden (İGC) sert bir tepki geldi.

İGC tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"GAZETECİLERİN GÖREVLERİNİ YAPMALARI ENGELLENEMEZ, GÖZALTI TEHDİDİ KABUL EDİLEMEZ!

"Kooperatif Davası kapsamında tutuklu yargılanan CHP İzmir Eski İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun kardeşi Salim Birol Aslanoğlu için Balçova Yukarı Camii’nde düzenlenen cenaze töreninde basın mensuplarına jandarma ve emniyet birimleri tarafından getirilen çekim yasağı ve gözaltı tehdidi kabul edilemez. Gazeteciler, kamuoyunu bilgilendirme görevini yerine getirmek için olayları yerinde takip etmekte ve görüntülemektedir. Bir cenaze töreninde basın mensuplarının görevlerini yapmalarının engellenmesi, ifade ve basın özgürlüğü açısından ciddi sorun teşkil etmektedir. Gazetecilere yönelik bu tür baskıcı uygulamalar, demokratik toplum düzeniyle de bağdaşmamaktadır. İzmir Gazeteciler Cemiyeti olarak, meslektaşlarımızın görevlerini özgürce yerine getirebileceği bir çalışma ortamının sağlanmasını bekliyor; basın özgürlüğünü kısıtlayan bu tür uygulamalardan vazgeçilmesi çağrısında bulunuyoruz.

Saygılarımızla

İZMİR GAZETECİLER CEMİYETİ YÖNETİM KURULU"