Başarılı oyunculuk kariyeriyle adından sıkça söz ettiren Feyza Civelek, bu kez ekranlardaki başarısıyla değil, kendine verdiği lüks hediye ile gündemin ilk sıralarına yerleşti. 9 milyon lira değerindeki yeni aracıyla ilk kez yollarda boy gösteren ünlü isim, hem aracının ihtişamı hem de samimi açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çekti. Özellikle magazin takipçileri tarafından Feyza Civelek'in yeni arabası, aracın markası ve fiyatı anbean sorgulanırken, oyuncunun otomobiliyle ilgili yaptığı o ilginç çıkış merak uyandırdı.

FEYZA CİVELEK'İN YENİ ARABASI NE MARKA VE FİYATI NE KADAR?

Ünlü oyuncu, yoğun geçen sezonun yorgunluğunu kendine aldığı lüks ve gösterişli bir araçla attı. Feyza Civelek, tam 9 milyon lira değerinde son model bir Porsche satın aldı. Milyonluk aracıyla ilk kez İstanbul sokaklarında kameralara yansıyan genç oyuncu, yeni yatırımının heyecanını gizleyemedi. Otomobilin fiyatı ve zarif tasarımı kısa sürede magazin gündemine damga vurdu. Yeni aracıyla ilgili muhabirlerin sorularını yanıtlayan Civelek, "Kendime bir araba aldım, hayırlı olsun. İnşallah bana uğur getirir" diyerek mutluluğunu sevenleriyle paylaştı.

ÜNLÜ OYUNCUDAN DİKKAT ÇEKEN NAZAR ÇIKIŞI: NEDEN KONUŞMAK İSTEMEDİ?

Yeni yatırımıyla göz kamaştıran Civelek, lüks aracının sosyal medyada ve basında çok fazla konuşulması üzerine oldukça temkinli bir adım attı. Gösterişli Porsche'si hakkında daha fazla detay vermekten kaçınan ünlü oyuncu, nazara olan inancının altını çizdi. Kameralar karşısında mütevazı tavrını koruyan Civelek, "Nazardan çok korkuyorum, o yüzden bu konuyu çok dillendirmeyelim. Nazar değmesin yeter" diyerek konuyu kibarca kapattı. Civelek'in bu samimi hassasiyeti, hayranları tarafından hem sempatik bulundu hem de arabasıyla ilgili detayların daha fazla abartılmasının önüne geçti.