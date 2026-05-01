Güzelbahçe Belediyesi’nin gelenekselleşen 1 Mayıs kahvaltısı bu yıl Kaan Yüce Spor Salonu’nda kuruldu. CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Devrim Seyrek, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda personelin katıldığı etkinlikte sıcak anlar yaşandı. Başkan Mustafa Günay, masaları bir bir gezerek çalışanlara çiçek verdi.

Başkan Günay, GÜZBEL’in sadece bir şirket değil, bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Biz bir yola çıktık ve bugün çok büyük bir aile olduk. İnşallah bu aile daha da büyümeye devam edecek. İşsiz kardeşlerimizi belediyemizde istihdam edemiyorsak, onlara nasıl iş imkânı sağlayabiliriz diye düşündük ve bu doğrultuda projeler geliştirdik. GÜZBEL projesiyle 8 olan çalışansayımızı bugün 127’ye çıkardık; 119 gencimize iş imkânı sunduk. Sendikalaşmayı erteleyerek daha fazla kâr elde etmek bizim anlayışımıza asla yakışmaz.

Benim babam da sendikasız çalışmanın zorluklarını yaşamış biriydi ve bunun ne kadar zor olduğunu çok iyi biliyorum. Bugün artık GÜZBEL’de çalışan kardeşlerimizin bir sendikası var. Haklarının hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Bizim hedefimiz; emeğin değer gördüğü, çalışanlarımızın geleceğinin güvence altında olduğu bir düzen kurmaktır

Hiçbir emekçinin geleceği birilerinin iki dudağı arasında olmayacak. 1 Mayıs’ı sadece bir gün olarak değil, bir bilinç ve dayanışma ruhu olarak görmeliyiz. Bu ruhu her gün yaşatmalı, emeğin ve alın terinin değerini her zaman korumalıyız. Yaşasın 1 Mayıs! Tüm emekçilerimizin Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyorum.

Cumhuriyet Halk Partisi Geliyor Arkadaşlar Değerli yoldaşlar, bugün burada, daha dışarıda beklerken bir düşünce geçti aklımdan. Hiçbir işveren, karşısında örgütlü, gerektiğinde hakkını arayabilen bir yapı varken mutlu olmaz. Ancak bir istisna vardır; o da sosyal belediyecilik anlayışıyla yönetilen, emeği ve çalışanını değerli gören Cumhuriyet Halk Partili belediyelerdir.

Çünkü bizler çalışanlarımızı yalnızca bir iş gücü olarak değil, büyük bir ailenin parçası olarak görüyoruz. Bu anlayışın yarattığı heyecanı sabah saatlerinden itibaren hep birlikte yaşadık. İnanın, burada bulunan siz değerli emekçi kardeşlerimiz kadar heyecanlıydık. Unutmamalıyız ki işçilerin örgütlenmesi, dayanışma içinde olması ve cumhuriyetçi, Atatürkçü değerler etrafında birleşmesi, daha adil bir geleceğin temelidir.

Bu birlik ve beraberlikle, hiçbir emekçi sendikasız kalmayacak. Biz inanıyoruz ki bu değişim çok uzak değil. Ülkemiz; işçisinden öğrencisine, emeklisinden memuruna kadar herkes için daha adil bir düzene kavuşacaktır. Birlikte mücadele ederek, dayanışmayı büyüterek bu süreci hep birlikte başaracağız. CHP iktidarı geliyor arkadaşlar’’ dedi.