Selçuk Tektaş'ı kaybetmenin ağır yükünü omuzlarında taşıyan Alişan, geride kalan ailesine sımsıkı sarılmaya devam ediyor. Her fırsatta kardeşine duyduğu hasreti dile getiren başarılı şarkıcı, yengesi Merve Tektaş'ın doğum gününde yürekleri burkan bir harekete imza attı. Sadece Alişan değil, eşi Buse Varol da sosyal medya hesabından eltisine seslenerek aile içindeki kopmaz bağı herkese gösterdi. Vefa ve özlem dolu bu kutlamalar kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.

KARDEŞİNİN EMANETİNE DUYGU YÜKLÜ TEŞEKKÜR

Kişisel sosyal medya hesabından Merve Tektaş ile merhum kardeşinin mutlu günlerine ait bir kareyi yayınlayan Alişan, hislerini kısa ama oldukça derin bir cümleyle özetledi. Kardeşinin yokluğunu her an hisseden sanatçı, o fotoğrafın altına "Kimse kutlayamaz onun gibi..." notunu düştü. Şarkıcı mesajının devamında, kardeşini yaşarken çok mutlu ettiği için yengesine olan minnet duygusunu da içtenlikle dile getirdi.

BUSE VAROL'DAN DİKKAT ÇEKEN ELTİ MESAJI

Alişan'ın bu dokunaklı paylaşımının ardından bir tebrik de eşi Buse Varol'dan geldi. Eltisiyle olan yakın ilişkisi zaman zaman basına yansıyan Varol, Merve Tektaş'ı anlattığı cümlelerle dikkatleri üzerine çekti. İkili arasındaki doğal iletişimi "Birini düşünün; hem çok güldüğün hem çok küstüğün..." sözleriyle tarif eden ünlü isim, samimi hislerini takipçileriyle paylaştı. Aile fertlerinin acı tatlı anıları bir arada yaşayarak sergiledikleri bu dayanışma tablosu, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından takdirle karşılandı.