İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, TBMM komisyonlarında ele alınan ticari taksilere yönelik vergi düzenlemelerine ilişkin bazı milletvekillerine eksik ve hatalı bilgiler sunulduğunu ileri sürdü. Meclis çatısı altında ve kamuoyunda yaratılmak istenen algının sektörün mevcut dinamikleriyle uyuşmadığını kaydeden Özkan, taksi esnafının haksız bir itham altında bırakıldığını savundu.

‘Esnafın geleceğini korumak için’

Ticari plakaların tahsis edilmesindeki yasal dayanağın 2 Nisan 1986 tarih ve 86/10553 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na dayandığını anımsatan Oda Başkanı Özkan, bu kuralların asıl amacının taşımacılık yapan esnaf kesimini güvence altına almak ve mesleğin geleceğini korumak olduğunu vurguladı. İzmir özelinde yaklaşık üç yıl önce yürürlüğe giren UKOME kararına da değinen Özkan, uyuşmazlıkların önüne geçilmesi ile işletme yapılarının korunması adına bir kişinin en fazla üç plaka edinebilmesine yönelik net bir sınır getirildiğini hatırlattı. Kentteki güncel taksi plakası sahipliği verilerini şeffaf bir şekilde ortaya koyan Erkan Özkan, İzmir'deki son durumu rakamlarla paylaştı. Özkan, "2 bin 798 kişi bir plakaya sahip, 107 kişi iki plakaya sahip, 12 kişi üç plakaya sahip” mesajı verdi.

“Gerçek veriler ışığında değerlendirilsin”

Meclis’te görüşülen vergi reformlarının şahsi ya da zümre bazlı bir ayrıcalık doğurmayı amaçlamadığının altını çizen Özkan, taksicilik mesleğinin şirketleşmiş yapılar tarafından değil, bireysel emekçiler tarafından yürütüldüğünü belirtti. Başkan Özkan, “Taksicilik bireysel emekle yapılan bir iştir. Diğer küçük esnaf gruplarına sağlanan imkanların taksici esnafına da sağlanması hakkaniyetin gereğidir. Meclisimizden beklentimiz, gerçek veriler ışığında değerlendirme yapılarak bu düzenlemelerin hızlı şekilde hayata geçirilmesidir” diye konuştu.