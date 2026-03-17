Son Mühür / İzmir siyasetinde Karşıyaka Zübeyde Hanım Huzurevi üzerinden patlak veren kriz, "siyasi hesap hatası" iddialarıyla yeni bir boyuta ulaştı. Konu uzun süredir kent gündeminde tartışılırken; son olarak AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın geçmişte söz konusu alanı borç karşılığı devretmekten vazgeçip ticari ranta açmaya çalıştığını iddia ederek süreci sert bir dille eleştirmiş; bu suçlamalara yanıt veren Başkan Tugay ise yapılan hamlelerin İzmir’in varlıklarına "çökme girişimi" olduğunu savunarak belediyenin mülkiyet haklarını koruduklarını söylemişti.

Nasır ‘İyi niyetim istismar edildi’ demişti

O dönem İzmir’de milletvekilliği görevini üstlenerek sorunun çözümü için büyük bir çaba sarf ettiği bilinen AK Parti eski milletvekili Necip Nasır ise Son Mühür’e yaptığı açıklamada süreci tüm detaylarıyla anlatmış; Tugay’ın söz konusu alanı “borcuma mahsuben devredeceğim” diyerek başlatılan uzlaşıyı mülkiyet sorunu giderilip devir işleminin başlatılması sonrasında farklı bir yöne çevirdiğini iddia ederek, “Milletvekili olarak ortaya koyduğum iyi niyet istismar edildi” sözleriyle tepkisini dile getirmişti.

Yeni iddia gündeme geldi

AK Partili Nasır’ın çıkışının ardından, projenin neden durdurulduğuna dair kulislerde konuşulan çarpıcı bir iddia daha gündeme bomba gibi düştü. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın o dönem süreci yavaşlatmasının arkasında, genel seçimlerde yaşanacak olası bir iktidar değişikliği beklentisinin yattığı ileri sürüldü.

Milyonluk zararın nedeni iktidara gelebilme umudu mu?

İddialara göre, o dönem Karşıyaka Belediye Başkanı olan Cemil Tugay, huzurevi arazisinin Hazine’ye devri ve borç mahsubu konusunda sağlanan mutabakatı askıya almasının ardında dikkati çeken bir neden yatıyor. Tugay’ın o dönemde yakın çevresine ve ilgili birimlere “Nasılsa biz iktidara geleceğiz, o zaman bu konuyu çözeriz” dediği ve bu sebeple eldeki hazır çözümü ötelediği öne sürülüyor. Ancak 2023 seçim sonuçlarının bu beklentiyi karşılamamasıyla birlikte, hem modern huzurevi projesi çıkmaza girdiği ve zarar doğduğu ifade ediliyor.