Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Güzelbahçe Belediyesi, üreticiye nefes aldırmak ve dar gelirli sofralara destek vermek için yaklaşık 5 ton patates ve soğanı bizzat çiftçiden satın alarak halka ücretsiz dağıttı.

Tek tek teslim edildi

Belediye ekipleri, dağıtım sürecinde vatandaşın yorulmaması için detaylı bir planlama yürüttü. Geçmişte sosyal yardım listelerinde kayıtlı olan ihtiyaç sahiplerinin adreslerine kadar gidilerek çuvallar bizzat verildi. Evden çıkamayacak durumda olan yaşlı ve engelli vatandaşlar için mağduriyet oluşmasının önüne geçildi.

İlçenin her köşesine yardım yapıldı

Dağıtım yalnızca ev ziyaretleriyle sınırlı kalmadı. Ekipler, daha fazla kişiye ulaşmak için ilçenin her bir köşesine araçlar görevlendirildi.

Yalı, Mustafa Kemal Paşa ve Atatürk mahallelerinin dışında Küçükkaya ve Payamlı köylerinde de muhtarlık binalarının önüne kurulan stantlar üzerinden vatandaşlara ürün ihtiyacı karşılandı.

Başkan Günay: "Halkımızın aşına katkı sunabiliyorsak bizim için kıymetlidir"

Ekonomik sorunlar yaşayan vatandaşların yanında olmanın bir görev olduğunu dile getiren Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay,

“Değerli komşularımız; sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini hayata geçirmeye devam ediyoruz. Ekonomik zorlukların yaşandığı bu süreçte, halkımızın aşına, ekmeğine bir nebze de olsa katkı sunabiliyorsak bu bizim için çok kıymetlidir.

Belediye olarak patates ve soğanı çiftçimizden alarak vatandaşlarımıza ücretsiz olarak ulaştırıyoruz. Bu doğrultudaki çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Güzelbahçe halkı hizmetten memnun

Belediyenin yaptığı yardım özellikle ev ekonomisini yönetmekle zorluk çeken vatandaşlar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.

Hizmetten yararlanan Yelki sakinlerinden Fadime Akgün, ‘‘Bu hizmetten çok memnun kaldım. Benim evime kadar bıraktılar, gelemeyen yaşlı komşularım için alıyorum.



Allah bin kere razı olsun. Çıkıp alan var, alamayan var. Başkanın bu yaptığı hem halka hem de hakka hizmet ekibiyle her zaman yanımızda.

Allah razı olsun başkanımız vatandaşın gönlünde taht kurdu gerçekten kendine çok teşekkür ediyoruz’’ dedi.