İzmir Çiğli’deki 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı, Türk Hava Kuvvetlerinin 115'inci kuruluş yıl dönümünde tarihi günlerinden birini yaşıyor. Gökyüzünün çelik kanatları, kapılarını "Gençlik ve Havacılık Festivali" için halka açtı. İlk gününde tam 60 bin vatandaşı ağırlayan üs, ikinci gününde adeta insan akınına uğradı. Jet motorlarının gürültüsü İzmir semalarını inletirken, binlerce genç geleceğin pilotu olmak için şimdiden hayal kurmaya başladı.

Gökyüzünde yerli ve milli gövde gösterisi

Hava Kuvvetleri Komutanlığı, envanterindeki tüm devasa unsurları bu festivalde sergiliyor. Sadece savaş uçakları ve helikopterler değil, insansız hava araçları da pistte meraklı gözlerin önünde. Üstelik yakın zamanda göklerdeki yerini alacak olan yerli eğitim uçağı HÜRKUŞ ile yaklaşık bir yıl sonra envantere girmesi beklenen HÜRJET de festivalin en parlak yıldızları olarak gösteri uçuşu yapıyor. Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK ise yaptıkları akrobatik hareketlerle izleyicilerin nefesini kesti. Vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla kaydetmek için adeta birbiriyle yarıştı.

"Geleceğin yürekli pilotlarını bekliyoruz"

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, üssü ziyaret ederek stantları tek tek gezdi ve gençlerle yakından ilgilendi. Türk Hava Kurumunun da paramotor ve balon uçuşlarıyla kendilerine destek verdiğini belirten Kadıoğlu, festivalin asıl amacının geleceğe yatırım yapmak olduğunu vurguladı. Gençlere net bir çağrıda bulunan Hava Kuvvetleri Komutanı, duygularını şu sözlerle aktardı:

"Türk Hava Kuvvetleri, halkıyla tam anlamıyla bütünleşmiş bir kurum. Gençlerimizi aramıza, kol ve kanat arkadaşlığımıza bekliyoruz. Onların içinden çok bilekli, çok yürekli pilotlar çıkacağına inancımız tam. Ülkemizi korumak için bizlerle tek yürek olacaklar. İlk gün 60 bin civarı vatandaşımız geldi, pazar gününün de etkisiyle bugün bu sayının çok daha üzerine çıkacağız."

Simülatör kuyruğunda heyecanlı dakikalar

Festival alanı sadece uçuş gösterileriyle sınırlı değil. Çocuklar için kurulan simülatörler, havacılık şirketlerinin teknoloji stantları ve canlı müzik performansları alanı panayır yerine çevirdi. Hava Harp Okulu ve Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu stantları ise geleceğini göklerde arayan gençlerle dolup taştı. Komutan Kadıoğlu'nun bizzat şapka hediye ettiği 11 yaşındaki Hasnun Pusalar, uçakları görmenin kendisine müthiş bir heyecan verdiğini söylerken, 17 yaşındaki İrem Çakmak ise okul gezisiyle geldiği alanda Türk havacılığının gücüne hayran kaldığını belirtti. Personel kurtarma tatbikatı ise izleyenlerden tam not aldı.

