Son Mühür/ Beste Temel- Seferihisar Belediyesi’nin bu yıl 14. kez kapılarını açtığı Yerel Tohum Takas Şenliği, Ürkmez Meydanı’nı yine iğne atsan yere düşmeyecek bir kalabalığa teslim etti.

Yüzclerce yurttaşın tek derdi vardı o da elindeki atalık tohumu yaşatmak. Türkiye’nin dört bir yanından gelen üreticiler sabahın ilk ışıklarıyla tezgahlarını kurdu, belediyenin bandosu çalmaya başladığında ise meydanda adım atacak yer kalmamıştı.

Renkli anlara şahitlik etti

İzBB Ürkmez Kadın Tiyatrosu’nun sahne şovları ve zeybeklerin gösterisiyle iyice renklenen meydan, Nilay Dikay konseriyle devam etti. Ama günün asıl kahramanı kuşkusuz Can Yücel Tohum Merkezi’ydi. Merkezin hazırladığı fideleri kapışan vatandaşların telaşı görülmeye değerdi doğrusu. Çocukların elleriyle toprak elediği fide eğitimleri ve geri dönüşüm atölyeleri de işin cabası oldu. Maalesef tarımın can çekiştiği bu dönemde, böyle manzaralar insana biraz nefes aldırıyor.

"Hibrit tohumlara mecbur bıraktılar"

Belediye Başkanı İsmail Yetişkin kürsüye çıktığında, tarım politikaları hakkında açıklama yaptı. Başkanın altını çizdiği nokta çok netti. Yerel tohumu değersizleştirip çiftçiyi hibrit tohumlara mecbur bıraktılar. 14 yıldır süren bu etkinliğin aslında bir festival değil, toprağa sahip çıkma mücadelesi olduğunu hatırlattı. Milyonlarca tohumun toprakla buluşması demek, üretimin ve dolayısıyla halkın ayakta kalması demek. Artan maliyetler yüzünden köyünü bırakıp gitmek zorunda kalan çiftçinin halini hatırlatınca meydandan büyük alkış koptu.

Şenlik bittiğinde herkesin elinde bir umut, bir de saksısına dikeceği yerel fidesi vardı.



