Son Mühür - Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Balatçık Mahallesi 21654 ada 3 parselde bulunan 640,81 metrekarelik taşınmaz için 30 milyon 758 bin 880 TL muhammen bedel belirlendi. Yatırımcıların ilgisini çeken taşınmazın imar durumu, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında 1.50 emsal ile "Ayrık Nizam Ticaret ve Turizm Alanı" olarak kayıtlı bulunuyor. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, muhammen bedelin %3’üne tekabül eden 922 bin 766 TL tutarındaki geçici teminat bedelini yatırmaları gerekiyor.

İhale 21 Mayıs’ta

Taşınmazın satış ihalesi, 21 Mayıs 2026 Perşembe günü saat 16.00’da Çiğli Belediye Başkanlığı Encümen Salonu’nda gerçekleştirilecek. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi uyarınca "Kapalı Teklif Usulü" ile yapılacak olan ihalede, satış işlemi KDV’den muaf tutulacak. İhale dokümanını 2 bin TL bedelle satın alan istekliler, ihale kararının tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde peşin ödeme yaparak tapu işlemlerini tamamlayabilecekler.

Başvuru ve detaylar

İhaleye katılmak isteyenler, ihale dokümanlarını Çiğli Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü adresinde ücretsiz olarak inceleyebilecekler. Şeffaf bir rekabet ortamında yapılması hedeflenen ihalede, toplam bedel üzerinden teklifler alınacak. Belirlenen süre içerisinde ödemenin yapılmaması veya satın almaktan vazgeçilmesi durumunda yatırılan geçici teminatın idarece gelir kaydedileceği uyarısı da şartnamede yer aldı.